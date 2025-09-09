Власти Москвы будут выводить в продажу 15% построенного по реновации жилья

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Власти Москвы запустили проект "Московские кварталы" для балансировки финансирования программы реновации и собираются выводить в продажу на рынок примерно 15% жилья по ней. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он отметил, что программа реновации в текущей конструкции решает две задачи: переселение горожан из существующего ветшающего жилого фонда в новые дома с одновременным улучшением жилищных условий и балансировка финансирования программы из бюджета за счет в том числе продажи жилья.

"Ведь если программу реновации финансировать полным рублем при ее увеличивающихся объемах, то нужно будет отказаться и от строительства метро, и от развития социальной сферы, да и много от чего еще", – цитирует Ефимова РИА Новости.

По его словам, проект "Московские кварталы" будет реализовываться одноименной компанией – дочкой Московского фонда реновации, которая будет заниматься реализацией жилья на рынке. Всего в текущем году в столице запланирован ввод 2 миллионов квадратных метров жилья по программе реновации. Таким образом, в 2025 году на рынок в продажу могут выйти порядка 300 тысяч реновационных "квадратов".

При этом город не станет конкурировать с коммерческими застройщиками жилья за счет более низкой цены, добавил Ефимов, поскольку это напрямую запрещает действующее законодательство.

"Государственное имущество мы можем продавать только по рыночной цене, более того, сначала мы должны получить независимую оценку наших лотов, затем выставить квартиры на открытый аукцион, и только потом, если там не найден покупатель, мы можем выставлять их с ценой не ниже, чем было первоначально заявлено на торгах", – заявил заммэра столицы.

Ефимов также не согласился с утверждением, что город находится в более привлекательных экономических условиях по сравнению с коммерческими девелоперами.

Москва в августе одобрила реализацию 11 проектов комплексного развития территорий (КРТ), в рамках которых построят жилье по программе реновации и соцобъекты. Всего предстоит преобразовать более 60 гектаров земли.

Кроме того, жилой дом по программе реновации построят в столичном районе Измайлово. Для его возведения уже оформлен градостроительный план земельного участка. Новостройка будет располагаться по адресу улица Первомайская, участок № 43.