Росавиация классифицировала падение вертолета в Пермском крае как катастрофу

Фото: телеграм-канал "Уральская транспортная прокуратура"

Росавиация классифицировала падение вертолета Robinson R44 в Пермском крае как катастрофу, сообщается в канале ведомства в MAX.

Уточняется, что расследованием причин катастрофы займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК) с участием Приволжского межрегионального территориального управления (МТУ) Росавиации.

При этом в Уральской транспортной прокуратуре опубликовали момент крушения воздушного судна. Согласно кадрам, вертолет во время взлета зацепился винтом за тросы над горнолыжной трассой и упал в снег.

Об авиакатастрофе частного вертолета на территории базы отдыха "Ашатли-парк" стало известно 7 января. По данным МЧС, в результате погибли два человека. Разрушений на земле не зафиксировано. Позже следователи СКР начали свою проверку, чтобы установить причины крушения воздушного судна.

