В Басманном районе по программе реновации построят дом почти на 200 семей

Дом на 191 квартиру в рамках программы реновации возводят в Басманном районе в центре Москвы. Об этом рассказал глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Строительная площадка расположена по адресу улица Госпитальный Вал, земельный участок № 5/10. Общая жилая площадь составит около 10 тысяч квадратных метров.

"Сейчас строители сооружают монолитные конструкции верхних этажей здания, ведут каменную кладку и устраивают тепловой контур", – сказал Овчинский.

Порядка 200 "квадратов" выделено на первых этажах новостройки под помещения для объектов инфраструктуры. Там откроются аптеки, магазины, пункты выдачи, кафе. В подъездах предусмотрены комнаты для консьержей и колясочные для хранения вещей. Также у жильцов будет подземный паркинг для автомобилей.

По словам генерального директора Московского фонда реновации жилой застройки Максима Степанова, возле новостройки появится общественное пространство с двумя детскими и спортивной площадками, а также зоной для спокойного отдыха.

Как отметил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков, специалисты контролируют строительство дома на всех этапах. С декабря 2024 года они провели 4 контрольно-надзорных мероприятия, в ходе которых проверяли качество конструкций и материалов.

При строительстве используются высококачественные отечественные материалы и применяются новейшие энергоэффективные технологии, которые позволяют новым зданиям экономить до 40% ресурсов по сравнению со старыми домами.

Между тем на северо-востоке Москвы возводятся еще 17 домов по реновации. Суммарная площадь зданий – около 600 тысяч квадратных метров. В них будет свыше 6,2 тысячи квартир, совокупная жилая площадь превысит 360 тысяч "квадратов".