20 марта, 20:11

Общество

Сервис "Учи.ру" запустил бесплатную диагностику знаний для младшеклассников Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Образовательная платформа "Учи.ру" запустила бесплатный сервис независимой диагностики знаний для учеников 2–4-х классов столичных школ. Пройти тестирование по математике, русскому языку и окружающему миру можно до 10 апреля. Об этом сообщила пресс-служба соцсети "ВКонтакте".

"Наша платформа автоматизирует процесс обработки данных и поиска действительно качественных и удобных для использования материалов, подсвечивая темы, которые требуют дополнительной проработки, и помогая скорректировать учебный план без лишней бумажной нагрузки. Для школы это еще и инструмент внутренней аналитики: администрация может заранее увидеть предметные дефициты и скорректировать образовательную траекторию", – отметила директор "Учи.ру" по работе с органами государственной власти Мария Образцова.

Проект направлен на оценку уровня подготовки школьников и упрощение работы педагогов за счет автоматизации проверки и анализа результатов. Диагностика проходит в два этапа: сначала ученики выполняют стартовую работу, которая определяет текущий уровень знаний, затем – итоговую, позволяющую оценить прогресс.

Задания помогают детям заранее освоить формат проверочных работ, что снижает стресс перед итоговыми тестированиями. Учителя получают детальную аналитику по каждому ученику и классу, а администрации школ доступны сводные отчеты, позволяющие выявлять пробелы и корректировать учебный процесс.

На платформе уже размещены готовые материалы и задания, что избавляет педагогов от необходимости готовить их самостоятельно и снижает административную нагрузку.

Дополнительно для участников предусмотрен конкурс, по правилам которого 5 самых активных школ получат сертификаты на экскурсии, а 10 классов – наборы для научных исследований и полезные аксессуары для учителей. Для участия необходимо авторизоваться на платформе, выбрать диагностическую работу и провести оба этапа тестирования по одному предмету.

Ранее в "Московской электронной школе" (МЭШ) открыли доступ к ИИ-помощнику для подготовки к ЕГЭ. Теперь ученики 10–11-х классов смогут перейти из электронного дневника на образовательную платформу "Яндекс учебник" и воспользоваться "Репетитором AI" по математике и информатике.

