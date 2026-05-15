Садовое кольцо закрыли из-за эстафеты и мотофестиваля

15 мая, 10:59

Общество

Более 39 тыс получивших гражданство России заключили контракты с Минобороны

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Более 39 тысяч человек, которые получили российское гражданство, заключили контракты о прохождении военной службы с 2023 года. Об этом заявил руководитель главного военного следственного управления СК России Константин Корпусов.

"Из числа впервые принятых в гражданство поставлены на учет более 112 тысяч лиц", – цитирует его ТАСС.

По словам Корпусова, работа по постановке на воинский учет иностранцев и лиц без гражданства, принятых в гражданство России, ведется совместно с Минобороны еще с ноября 2023 года.

Кроме того, военные следственные органы приняли участие в комплектовании около 9 бригад сухопутных войск, отметил представитель управления СК. Таким образом, это является весомым вкладом ведомства в победу в СВО, резюмировал Корпусов.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявлял, что с начала 2026 года контракт с Минобороны о прохождении военной службы заключили 127 тысяч россиян. Кроме того, еще 10 тысяч человек стали добровольцами.

Документы подписывали как мужчины, так и женщины. Всего в 2025-м в результате всех военных контрактов пришли на службу 450 тысяч граждан России.

