Мужчина нанес ножевое ранение семилетней девочке в Наро-Фоминске

Мужчина нанес ножевое ранение семилетней девочке в подмосковном Наро-Фоминске. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем канале в МАХ.

Преступника удалось оперативно поймать. В свою очередь, ребенок был доставлен в больницу. Подробностей о его состоянии не приводится.

Схожий инцидент ранее произошел в Новосибирске, где мужчина до смерти избил трехлетнюю дочь своей сожительницы. Девочка получила множественные побои и скончалась в больнице, несмотря на усилия врачей.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего. В рамках расследования полицейские задержали 29-летнего подозреваемого, а также привлекли к административной ответственности мать ребенка, поскольку она не оформила документы на дочь после переезда в Россию.