Tehran Times: США полностью отвергли план Ирана по урегулированию конфликта

Фото: 123RF.com/luzitanija

Власти США полностью отвергли план Ирана по урегулированию конфликта, который состоит из 14 пунктов. Об этом сообщает газета Tehran Times.

По данным издания, Тегерану пришел ответ от Вашингтона на письменное предложение. В нем Штаты отвергли все инициативы Ирана и остались верны политике давления.

Газета подчеркнула, что в случае принятия Вашингтоном предложения Тегеран был готов приступить ко второму этапу переговоров.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке произошла в конце февраля, когда Израиль и США нанесли удары по Ирану. В ответ Тегеран атаковал еврейское государство и американские базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

В марте Штаты передали Ирану план урегулирования конфликта из 15 пунктов. Американский лидер Дональд Трамп тогда заявлял, что военная операция против Исламской Республики подходит к завершению.

Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи позже сообщил, что Тегеран получил через посредников предложения по урегулированию конфликта, однако они содержали "чрезмерно жесткие и нелогичные" требования.

