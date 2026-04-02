Новости

Новости

02 апреля, 09:22

Политика

Иран назвал нелогичными требования для прекращения конфликта

Тегеран получил через посредников предложения по урегулированию конфликта, однако они содержат "чрезмерно жесткие и нелогичные" требования. Об этом сообщил официальный представитель иранского МИД Эсмаил Багаи, его слова передает телеканал Al Alam.

Тегеран относится к данным инициативам с особой осторожностью, уточнил дипломат. Он также добавил, что в настоящее время переговоры между Ираном и США не ведутся.

Вместе с тем представитель центрального штаба "Хатам аль-Анбия" иранских вооруженных сил Эбрахим Зольфагари, которого цитирует агентство Mehr, заявил, что Иран нанесет еще более масштабные и разрушительные удары по американским и израильским целям.

США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В ответ Тегеран атаковал территорию еврейского государства и американские военные базы в регионе.

В марте Штаты передали Ирану план урегулирования конфликта, состоящий из 15 пунктов. Американский лидер Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что военная операция против Исламской Республики приближается к завершению, указав при этом на срок в две-три недели.

Трамп выступил с речью о военной операции против Ирана на Ближнем Востоке

Читайте также


Почему среди москвичей резко вырос спрос на рации?

Москвичи заинтересовались рациями на фоне нестабильной работы интернета

Эксперты уверены: для молодежи это скорее игрушка

Читать
закрыть

Запретят ли СИМ в России передвигаться по тротуарам?

Логичного решения по вопросу, где должны ездить курьеры, до сих пор нет

Эксперты уверены: технически реализовать запрет будет непросто

Читать
закрыть

Стоит ли заниматься йогой в компании животных?

Такая йога успокаивает нервную систему и возвращает в состояние покоя

Однако эксперты уверены: животные будут лишь отвлекать от процесса

Читать
закрыть

Возможно ли ввести "белые списки" для сомнительных лиц?

Эксперты уверены: большая часть из почти 150 миллионов человек законопослушна

Воплотить такое предложение будет сложно, поскольку чиновники всегда перестраховываются

Читать
закрыть

Что известно о сходе с рельсов поезда Москва – Челябинск?

Десятки человек пострадали, погибших в катастрофе нет

Предварительная причина – ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна

Читать
закрыть

Как могут наказать за проступки на работе?

Кража йогурта или бутерброда в офисе может обернуться уголовным сроком

Сотруднику грозит наказание за оскорбление коллеги

Читать
закрыть

Как помочь ребенку успокоиться перед экзаменами?

Родителям важно транслировать, что любой результат – это не конец жизни

Необходимо вместе продумать запасной план на случай самого плохого исхода

Читать
закрыть

Почему на Западе заговорили о крахе НАТО?

Трамп заявил, что Штатам Альянс вообще не требуется

Однако эксперты уверены: для Вашингтона НАТО не полностью потеряло ценность

Читать
закрыть

