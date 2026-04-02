02 апреля, 09:22
Иран назвал нелогичными требования для прекращения конфликта
Фото: 123RF.соm/bornamir
Тегеран получил через посредников предложения по урегулированию конфликта, однако они содержат "чрезмерно жесткие и нелогичные" требования. Об этом сообщил официальный представитель иранского МИД Эсмаил Багаи, его слова передает телеканал Al Alam.
Тегеран относится к данным инициативам с особой осторожностью, уточнил дипломат. Он также добавил, что в настоящее время переговоры между Ираном и США не ведутся.
Вместе с тем представитель центрального штаба "Хатам аль-Анбия" иранских вооруженных сил Эбрахим Зольфагари, которого цитирует агентство Mehr, заявил, что Иран нанесет еще более масштабные и разрушительные удары по американским и израильским целям.
США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В ответ Тегеран атаковал территорию еврейского государства и американские военные базы в регионе.
В марте Штаты передали Ирану план урегулирования конфликта, состоящий из 15 пунктов. Американский лидер Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что военная операция против Исламской Республики приближается к завершению, указав при этом на срок в две-три недели.
