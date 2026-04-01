Президент Ирана может обратиться с посланием к народу США

Фото: ТАСС/Zuma

Президент Ирана Масуд Пезешкиан планирует выступить с посланием к народу США в ближайшее время. Об этом сообщил телеканал Al Hadath.

Как он уточнил, глава Исламской Республики обратится в течение нескольких часов.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану 28 февраля. В ответ на это Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские военные базы в регионе.

В результате одного из ударов по Ирану погиб верховный лидер страны Али Хаменеи. Пезешкиан заявил, что его убийство не останется безнаказанным.

Американский лидер Дональд Трамп недавно заявил, что Пезешкиан попросил США о прекращении огня. Он отметил, что Вашингтон рассмотрит запрос, когда будет открыт Ормузский пролив, а пока он планирует продолжать наносить удары по Ирану.

В свою очередь, официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи назвал слова Трампа ложными.

