Трамп заявил, что Иран попросил США о прекращении огня

Фото: whitehouse.gov

Президент Ирана Масуд Пезешкиан обратился к США с просьбой о прекращении огня. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

"Новый глава... Ирана, гораздо менее радикальный и гораздо более умный, чем его предшественники, только что обратился к Соединенным Штатам Америки с просьбой о прекращении огня!" – указал он.

Однако, по словам главы Белого дома, Вашингтон рассмотрит запрос, когда будет открыт Ормузский пролив, а до тех пор США планируют продолжать наносить удары по Ирану.

США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В ответ Тегеран начал обстреливать территорию еврейского государства и американские военные базы в регионе.

В марте США передали Ирану план из 15 пунктов по завершению конфликта. В МИД Исламской Республики, в свою очередь, указали, что Иран пока не направлял США официальный ответ на план и не выдвигал условий.

Трамп говорил, что военная операция против Ирана подходит к концу. Он обратил внимание на срок в 2–3 недели.

