01 апреля, 16:11Политика
Трамп заявил, что Иран попросил США о прекращении огня
Президент Ирана Масуд Пезешкиан обратился к США с просьбой о прекращении огня. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в соцсети Truth Social.
"Новый глава... Ирана, гораздо менее радикальный и гораздо более умный, чем его предшественники, только что обратился к Соединенным Штатам Америки с просьбой о прекращении огня!" – указал он.
Однако, по словам главы Белого дома, Вашингтон рассмотрит запрос, когда будет открыт Ормузский пролив, а до тех пор США планируют продолжать наносить удары по Ирану.
США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В ответ Тегеран начал обстреливать территорию еврейского государства и американские военные базы в регионе.
В марте США передали Ирану план из 15 пунктов по завершению конфликта. В МИД Исламской Республики, в свою очередь, указали, что Иран пока не направлял США официальный ответ на план и не выдвигал условий.
Трамп говорил, что военная операция против Ирана подходит к концу. Он обратил внимание на срок в 2–3 недели.
