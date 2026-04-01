CNN: сдача контроля над Ормузским проливом Ирану станет поражением США

Если конфликт между Ираном и США завершится сохранением контроля над Ормузским проливом за Тегераном, мировое сообщество воспримет это как стратегическое поражение Вашингтона. Таким мнением поделился аналитик телеканала CNN Стивен Коллинсон, слова которого приводит News.ru.

Исламская республика в таком случае, по его мнению, оставит за собой один из сдерживающих факторов для возможных атак в будущем.

Тем не менее даже такой исход для лидера Штатов Дональда Трампа будет считаться "предпочтительным", уверен Коллинсон. Он пояснил, что любая попытка силой открыть пролив приведет к затягиванию конфликта и значительным потерям для американцев, что еще больше ослабит политический авторитет главы Белого дома.

В конце февраля США и Израиль объединили свои силы для начала военной операции против Ирана, вынудив Тегеран нанести ответные удары. Эскалация конфликта поспособствовала закрытию Ормузского пролива, через который проходит примерно пятая часть мирового экспорта нефти.

Изначально Трамп пригрозил уничтожить иранские электростанции, если ограничения на пролив не будут сняты, но Тегеран предупредил о полном перекрытии канала в случае реализации этих намерений.

В ответ на это американский лидер распорядился приостановить любые военные действия против иранских объектов. Спустя время СМИ заявили о готовности главы Белого дома закончить военную кампанию без открытия Ормузского пролива.

Сам Трамп косвенно подтвердил догадки журналистов, объявив, что США не будут участвовать в нормализации судоходства в проливе и скоро выведут свои вооруженные силы из Ирана. Глава Штатов пояснил, что Вашингтон не имеет к каналу никакого отношения.