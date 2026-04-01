01 апреля, 13:37

Политика
CNN: сдача контроля над Ормузским проливом Ирану станет поражением США

Если конфликт между Ираном и США завершится сохранением контроля над Ормузским проливом за Тегераном, мировое сообщество воспримет это как стратегическое поражение Вашингтона. Таким мнением поделился аналитик телеканала CNN Стивен Коллинсон, слова которого приводит News.ru.

Исламская республика в таком случае, по его мнению, оставит за собой один из сдерживающих факторов для возможных атак в будущем.

Тем не менее даже такой исход для лидера Штатов Дональда Трампа будет считаться "предпочтительным", уверен Коллинсон. Он пояснил, что любая попытка силой открыть пролив приведет к затягиванию конфликта и значительным потерям для американцев, что еще больше ослабит политический авторитет главы Белого дома.

В конце февраля США и Израиль объединили свои силы для начала военной операции против Ирана, вынудив Тегеран нанести ответные удары. Эскалация конфликта поспособствовала закрытию Ормузского пролива, через который проходит примерно пятая часть мирового экспорта нефти.

Изначально Трамп пригрозил уничтожить иранские электростанции, если ограничения на пролив не будут сняты, но Тегеран предупредил о полном перекрытии канала в случае реализации этих намерений.

В ответ на это американский лидер распорядился приостановить любые военные действия против иранских объектов. Спустя время СМИ заявили о готовности главы Белого дома закончить военную кампанию без открытия Ормузского пролива.

Сам Трамп косвенно подтвердил догадки журналистов, объявив, что США не будут участвовать в нормализации судоходства в проливе и скоро выведут свои вооруженные силы из Ирана. Глава Штатов пояснил, что Вашингтон не имеет к каналу никакого отношения.

Читайте также


Главное

Почему среди москвичей резко вырос спрос на рации?

Москвичи заинтересовались рациями на фоне нестабильной работы интернета

Эксперты уверены: для молодежи это скорее игрушка

Читать
закрыть

Запретят ли СИМ в России передвигаться по тротуарам?

Логичного решения по вопросу, где должны ездить курьеры, до сих пор нет

Эксперты уверены: технически реализовать запрет будет непросто

Читать
закрыть

Стоит ли заниматься йогой в компании животных?

Такая йога успокаивает нервную систему и возвращает в состояние покоя

Однако эксперты уверены: животные будут лишь отвлекать от процесса

Читать
закрыть

Возможно ли ввести "белые списки" для сомнительных лиц?

Эксперты уверены: большая часть из почти 150 миллионов человек законопослушна

Воплотить такое предложение будет сложно, поскольку чиновники всегда перестраховываются

Читать
закрыть

Что известно о сходе с рельсов поезда Москва – Челябинск?

Десятки человек пострадали, погибших в катастрофе нет

Предварительная причина – ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна

Читать
закрыть

Как могут наказать за проступки на работе?

Кража йогурта или бутерброда в офисе может обернуться уголовным сроком

Сотруднику грозит наказание за оскорбление коллеги

Читать
закрыть

Как помочь ребенку успокоиться перед экзаменами?

Родителям важно транслировать, что любой результат – это не конец жизни

Необходимо вместе продумать запасной план на случай самого плохого исхода

Читать
закрыть

Почему на Западе заговорили о крахе НАТО?

Трамп заявил, что Штатам Альянс вообще не требуется

Однако эксперты уверены: для Вашингтона НАТО не полностью потеряло ценность

Читать
закрыть

