Reuters: три страны могут создать консорциум по поставкам нефти через Ормузский пролив

Турция, Саудовская Аравия и Египет планируют создать консорциум по управлению поставками нефти через Ормузский пролив. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники из Пакистана, передает aif.ru.

В материале сказано, что такое предложение страны направили США. Подразумевается создание структуры сборов по примеру уже действующей в Суэцком канале. Вопрос формирования консорциума обсуждался с американской и иранской сторонами.

Уточняется, что Пакистан также получил предложение принять участие в консорциуме, однако, как рассказал один из собеседников агентства, официального приглашения не было, поэтому Исламабад не планирует присоединяться к данной инициативе.

Ормузский пролив оказался закрыт для прохода судов после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. Тегеран в ответ атаковал территорию еврейского государства и американские военные базы на Ближнем Востоке.

Иранская сторона ранее заявляла, что начнет уничтожать любые суда, которые нарушат запрет по судоходству в Ормузском проливе. Позже представитель Исламской Республики при Международной морской организации Али Мусави заявил, что все суда, кроме связанных с "врагами Ирана", могут пройти через пролив.

По словам американского лидера Дональда Трампа, страны НАТО ждет "очень плохое будущее", если они не помогут Вашингтону в разблокировке пролива.