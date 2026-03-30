Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 марта, 10:01

Политика
Главная / Новости /

Reuters: три страны могут создать консорциум по поставкам нефти через Ормузский пролив

Три страны могут создать консорциум по поставкам нефти через Ормузский пролив

Фото: 123RF.соm/nightman1965

Турция, Саудовская Аравия и Египет планируют создать консорциум по управлению поставками нефти через Ормузский пролив. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники из Пакистана, передает aif.ru.

В материале сказано, что такое предложение страны направили США. Подразумевается создание структуры сборов по примеру уже действующей в Суэцком канале. Вопрос формирования консорциума обсуждался с американской и иранской сторонами.

Уточняется, что Пакистан также получил предложение принять участие в консорциуме, однако, как рассказал один из собеседников агентства, официального приглашения не было, поэтому Исламабад не планирует присоединяться к данной инициативе.

Ормузский пролив оказался закрыт для прохода судов после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. Тегеран в ответ атаковал территорию еврейского государства и американские военные базы на Ближнем Востоке.

Иранская сторона ранее заявляла, что начнет уничтожать любые суда, которые нарушат запрет по судоходству в Ормузском проливе. Позже представитель Исламской Республики при Международной морской организации Али Мусави заявил, что все суда, кроме связанных с "врагами Ирана", могут пройти через пролив.

По словам американского лидера Дональда Трампа, страны НАТО ждет "очень плохое будущее", если они не помогут Вашингтону в разблокировке пролива.

Эксперт подтвердил, что власти США не ожидали перекрытия Ормузского пролива Ираном

Читайте также


Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
политикаэкономиказа рубежом

Главное

Почему россияне покупают "красивые" автономера?

Водители скупают подобные знаки, чтобы показать свои финансовые возможности

Человек с такими номерами чувствует себя как рыцарь в доспехах

Читать
закрыть

Как в России планируют бороться с VPN?

Среди идей – плата за международный трафик и ограничение доступа к ряду сервисов

Эксперты уверены: в вопросе присутствует серьезная правовая неопределенность

Читать
закрыть

Зачем россияне покупают камни-питомцы на маркетплейсах?

Главный плюс – полное отсутствие хлопот

Однако эксперты уверены: взрослые покупают такие игрушки из-за чувства одиночества

Читать
закрыть

Что важно знать при покупке дачного участка?

Важны коммуникации: их наличие и стоимость подключения

Перед покупкой стоит запросить правоустанавливающие документы и архивные выписки

Читать
закрыть

Почему в России предложили приравнять питбайки к мотоциклам?

На питбайки, ввозимые в РФ, нет утильсбора, они не проходят таможенную очистку

Каждый год происходят несчастные случаи среди детей, управляющих питбайками

Читать
закрыть

Какие сюрпризы подарит погода москвичам весной-летом 2026 года?

Эксперты предсказывают нашествие комаров в конце апреля – мае

Погода сделала подарок для дачников: высаживать рассаду можно раньше

Читать
закрыть

Как вести себя при встрече с пресмыкающимися?

Рептилия может ужалить, когда ее пытаются поймать, убить или тыкают в нее палкой

Стоит ходить в лес в кроссовках, резиновых сапогах или другой высокой и прочной обуви

Читать
закрыть

Почему колоноскопия стала популярна среди блогеров?

Желание показать все в деталях появляется на фоне подмены понятий "настоящей" и "виртуальной" жизни

Блогеры пытаются удержать внимание любыми способами

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика