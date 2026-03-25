Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
25 марта, 04:18

Политика

Дмитриев предупредил о росте цен на нефть из-за действий Британии в Ормузе

Фото: kremlin.ru

Цена на нефть может увеличиться до 200 долларов за баррель, если Великобритания решит оказать США помощь в Ормузском проливе. Об этом заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Таким образом он прокомментировал сообщения о том, что Британия собирается возглавить коалицию для возобновления работы пролива.

"Учитывая безупречную репутацию (премьер-министра Британии Кира. – Прим. ред.) Стармера, отмеченную постоянными неудачами, в итоге цена на нефть может достигнуть 200 долларов", – написал Дмитриев в соцсети X.

Согласно подсчетам экспертов, повышенные цены на нефть могут принести в российский бюджет дополнительные поступления – до 3,5 триллиона рублей. В частности, увеличение стоимости нефти на 10 долларов может прибавить бюджету около 0,8–1 триллиона за счет налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и экспортных поступлений.

Между тем Еврокомиссия отложила обсуждение плана по запрету импорта российской нефти, которое должно было состояться 15 апреля. На данный момент новой даты представления плана нет.

Ситуация на рынке нефти обострилась на фоне ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Тегеран атаковал Тель-Авив и американские базы. Кроме того, он закрыл Ормузский пролив для судов, предупредив, что будет уничтожать в том числе нефтяные танкеры.

"Деньги 24": в МЭА заявили, что мировой рынок нефти теряет 11 млн баррелей ежедневно

Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
политикаэкономика

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика