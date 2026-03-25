Дмитриев предупредил о росте цен на нефть из-за действий Британии в Ормузе

Цена на нефть может увеличиться до 200 долларов за баррель, если Великобритания решит оказать США помощь в Ормузском проливе. Об этом заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Таким образом он прокомментировал сообщения о том, что Британия собирается возглавить коалицию для возобновления работы пролива.

"Учитывая безупречную репутацию (премьер-министра Британии Кира. – Прим. ред.) Стармера, отмеченную постоянными неудачами, в итоге цена на нефть может достигнуть 200 долларов", – написал Дмитриев в соцсети X.

Согласно подсчетам экспертов, повышенные цены на нефть могут принести в российский бюджет дополнительные поступления – до 3,5 триллиона рублей. В частности, увеличение стоимости нефти на 10 долларов может прибавить бюджету около 0,8–1 триллиона за счет налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и экспортных поступлений.

Между тем Еврокомиссия отложила обсуждение плана по запрету импорта российской нефти, которое должно было состояться 15 апреля. На данный момент новой даты представления плана нет.

Ситуация на рынке нефти обострилась на фоне ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Тегеран атаковал Тель-Авив и американские базы. Кроме того, он закрыл Ормузский пролив для судов, предупредив, что будет уничтожать в том числе нефтяные танкеры.