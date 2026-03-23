"Известия": дорогая нефть принесет бюджету РФ до 3,5 трлн рублей

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке повлекла за собой подорожание нефти – российская Urals уже торгуется по 106 долларов за баррель. Повышенные цены на сырье могут принести в бюджет дополнительные поступления – до 3,5 триллиона рублей, сообщает газета "Известия" со ссылкой на экспертов.

В частности, увеличение стоимости нефти на 10 долларов может прибавить бюджету около 0,8–1 триллиона за счет налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и экспортных поступлений, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. При этом текущий уровень цен позволяет получить дополнительно до 3–4 триллиона рублей в год.

При удержании стоимости Urals в диапазоне 90–100 долларов за баррель дополнительные доходы бюджета могут составить примерно 2,5–3,5 триллиона рублей. Если же цены частично скорректируются во втором полугодии 2026 года, то итоговый эффект будет ближе к 1,5–2 триллионам рублей.

В свою очередь, финансовый аналитик Николай Дудченко отметил, что при средней цене нефти в 90 долларов за баррель и курсе доллара на уровне 83–85 рублей нефтегазовые доходы могут превысить 12 триллионов рублей, что на 3 триллиона больше заложенного в бюджет. При этом рост поступлений скажется на наполняемости бюджета РФ, что станет позитивным фактором для курса рубля.

Вместе с тем с начала марта российский рубль ослаб почти на 10%. Власти РФ в марте приостановили продажу валютной выручки в рамках бюджетного правила, что ранее обеспечивало значительное предложение валюты. Это привело к снижению валютной ликвидности и увеличению курса, отметили эксперты.

Ранее США разрешили продажу нефти и нефтепродуктов из РФ, которые были загружены на суда до 12 марта. Уточнялось, что действие лицензии продлится до 11 апреля и не будет распространяться на транзакции, связанные с Ираном, КНДР, Кубой и рядом регионов РФ.

Ситуация на рынке нефти обострилась на фоне ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Тегеран атаковал Тель-Авив и американские базы. Кроме того, он закрыл Ормузский пролив для судов, предупредив, что будет уничтожать в том числе нефтяные танкеры.