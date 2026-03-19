США обновили лицензию на операции с нефтью РФ, внеся ограничения на сделки

Фото: depositphotos/PantherMediaSeller

Минфин США обновил лицензию на операции по продаже российской нефти, загруженной на суда до 12 марта, внеся в нее уточнения о запрете на сделки с некоторыми странами. Документ опубликован на сайте американского ведомства.

США ранее разрешили продажу нефти и нефтепродуктов из РФ, которые были загружены на суда до 12 марта. Уточнялось, что действие лицензии продлится до 11 апреля и не будет распространяться на связанные с Ираном транзакции.

В обновленной версии документа устанавливается запрет на любые транзакции с лицами, находящимися на территории Ирана, КНДР, Кубы, а также ряда регионов РФ, включая Крым, Донецкую и Луганскую народные республики.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что США смягчением нефтяных санкций против России пытаются стабилизировать энергетические рынки. В этом плане интересы Москвы и Вашингтона совпадают, добавил он.

В Кремле также рассказали, что после ослабления санкций США многие страны захотели приобрести российскую нефть. По словам Пескова, нефть из РФ необходима международному пространству.

Кроме того, президент США Дональд Трамп на 60 дней разрешил иностранным судам перевозку нефти между американскими портами для снижения цен на топливо. В Белом доме заявили, что это позволит таким жизненно важным ресурсам, как нефть, природный газ, удобрения и уголь, беспрепятственно поступать в порты США.

Ситуация на рынке нефти обострилась на фоне ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Тегеран атаковал Тель-Авив и американские базы. Кроме того, он закрыл Ормузский пролив для судов, предупредив, что будет уничтожать в том числе нефтяные танкеры.