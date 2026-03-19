19 марта, 23:46

Экономика

США обновили лицензию на операции с нефтью РФ, внеся ограничения на сделки

Минфин США обновил лицензию на операции по продаже российской нефти, загруженной на суда до 12 марта, внеся в нее уточнения о запрете на сделки с некоторыми странами. Документ опубликован на сайте американского ведомства.

США ранее разрешили продажу нефти и нефтепродуктов из РФ, которые были загружены на суда до 12 марта. Уточнялось, что действие лицензии продлится до 11 апреля и не будет распространяться на связанные с Ираном транзакции.

В обновленной версии документа устанавливается запрет на любые транзакции с лицами, находящимися на территории Ирана, КНДР, Кубы, а также ряда регионов РФ, включая Крым, Донецкую и Луганскую народные республики.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что США смягчением нефтяных санкций против России пытаются стабилизировать энергетические рынки. В этом плане интересы Москвы и Вашингтона совпадают, добавил он.

В Кремле также рассказали, что после ослабления санкций США многие страны захотели приобрести российскую нефть. По словам Пескова, нефть из РФ необходима международному пространству.

Кроме того, президент США Дональд Трамп на 60 дней разрешил иностранным судам перевозку нефти между американскими портами для снижения цен на топливо. В Белом доме заявили, что это позволит таким жизненно важным ресурсам, как нефть, природный газ, удобрения и уголь, беспрепятственно поступать в порты США.

Ситуация на рынке нефти обострилась на фоне ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Тегеран атаковал Тель-Авив и американские базы. Кроме того, он закрыл Ормузский пролив для судов, предупредив, что будет уничтожать в том числе нефтяные танкеры.

Доходы России от экспорта нефти выросли на фоне Ближневосточного конфликта

Главное

Чем опасны клещи Хиаломма?

Хиаломма ведет себя агрессивно

Убежать от такого спринтера сложно

Читать
закрыть

Почему москвичи полюбили кафе при храмах?

Тренд связан с тем, что подобные кафе стали активно замечать в СМИ

В таких пространствах работают дизайнеры и художники, создавая места, куда хочется приходить

Читать
закрыть

Как закон о регулировании ИИ отразится на пользователях?

Мера кардинально изменит правила игры на рынке нейросетей

Создаются условия, при которых глобальным игрокам будет сложно работать в России легально

Читать
закрыть

Что известно о предложении направлять не желающих рожать женщин к психологу?

Минздрав предложил ввести репродуктивную диспансеризацию

Если женщина не хочет детей, специалист поможет разобраться и вывести на другие психологические моменты

Читать
закрыть

Почему мужчины жалуются на жизнь на первом свидании?

Нагрузка из-за неопределенности в современном мире заставляет мужчин испытывать дискомфорт

Мужчины стали более чувствительными: они могут говорить о том, что их беспокоит, открыто

Читать
закрыть

Как выстроить удаленную работу в условиях ограничений интернета?

Следует оценить ресурсы: в частности, посмотреть остатки мобильного трафика

Если сбой затягивается, надо письменно уведомить работодателя

Читать
закрыть

Как открытие нового подтипа рака изменит лечение пациентов?

Открытие позволяет искать новые пути улучшения лечения

Специалисты смогут выделить подгруппу больных с неблагоприятным прогнозом

Читать
закрыть

Могут ли запретить "обвинительные" публикации в СМИ?

В Кремле пока нет позиции по этому вопросу

В Госдуме призывают перестать придумывать новые запреты для журналистов

Читать
закрыть

