19 марта, 11:16

Политика

В Южной Корее заинтересовались импортом нефти из России

Фото: 123RF.com/chagpg

Министерство торговли, промышленности и ресурсов Южной Кореи ведет обсуждение возможности импорта российских нефти и нафты (продукт нефтепереработки. – Прим. ред.). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ведомство.

"Что касается ослабления санкций в отношении российских энергетических ресурсов, министерство ведет обсуждение с соответствующими компаниями", – говорится в сообщении.

Южнокорейские СМИ со ссылкой на источники уже отмечали, что руководство крупнейших нефтеперерабатывающих компаний провело встречи с представителями министерства для обсуждения этой возможности.

Ситуация на рынке нефти обострилась на фоне ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Тегеран атаковал Тель-Авив и американские базы, а позже закрыл Ормузский пролив для судов, предупредив, что будет уничтожать в том числе нефтяные танкеры.

На фоне этого США разрешили продажу нефти и нефтепродуктов из России, которые были загружены на суда до 12 марта. Действие новой лицензии продлится до 11 апреля и не будет распространяться на связанные с Ираном транзакции.

Еще через некоторое время американский президент Дональд Трамп на 60 дней разрешил иностранным судам перевозку нефти между портами США для снижения цен на топливо. В Белом доме заявили, что это позволит таким жизненно важным ресурсам, как нефть, природный газ, удобрения и уголь, беспрепятственно поступать в американские порты.

Россия начала получать сверхдоходы от экспорта нефти

политикаэкономика

