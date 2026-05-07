Врач Видякина посоветовала не жарить шашлык под дождем из-за вредных примесей в воде

Работа парковок и движение на улицах Москвы изменится 9 мая

07 мая, 09:27

Общество
Врач рассказала, почему нельзя жарить шашлык под дождем

В дождь стоит отказаться от жарки шашлыка или готовить мясо под навесом, так как дождевая вода содержит вредные примеси и микроорганизмы. Об этом в беседе с "Газетой.ру" заявила врач-гастроэнтеролог, нутрициолог Ольга Видякина.

Особенно грязнее вода будет ближе к городу, предупредила врач. Она добавила, что попадание воды на мясо также может плохо повлиять на его вкус.

Рассказала Видякина и о вреде жира, который во время жарки капает на угли. В этом случае он окисляется с образованием летучих соединений. Это ароматические углеводороды и бензапирен – канцерогены, остающиеся на мясе.

Чтобы жареное мясо было менее вредным, специалист рекомендовала отдавать предпочтение менее жирным сортам, постоянно переворачивать его и готовить на красных углях без открытого огня.

Ранее главный внештатный диетолог министерства здравоохранения РФ Виктор Тутельян сообщил, что лучше выбирать для шашлыка баранину и нежирную свинину. Для снижения нагрузки на пищеварительную систему он рекомендовал употреблять вместе с мясом овощи и зелень. Оптимальная порция – около 200 граммов.

