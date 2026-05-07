07 мая, 09:10

Свыше тысячи заявок подано на конкурс "Лидеры закупок Москвы. Трансформация"

Фото: пресс-служба комплекса экономической политики города Москвы

В Москве завершился прием заявок на конкурс профессионального мастерства "Лидеры закупок Москвы. Трансформация", в котором примут участие свыше тысячи специалистов контрактных служб городских органов власти и подведомственных им госучреждений. Об этом сообщила заммэра столицы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Москва проводит конкурс во второй раз. Багреева отметила, что это хорошая возможность для профильных специалистов предложить идеи по совершенствованию городской системы закупок и вместе с коллегами разработать стратегии для их реализации.

Уже подано более тысячи заявок от представителей почти 40 столичных органов исполнительной власти и свыше 300 подведомственных учреждений.

"Такая активность подтверждает, что наши специалисты готовы работать над повышением эффективности закупочных процессов и предлагать новые решения для экономики мегаполиса", – добавила заммэра.

Победители будут определены в 7 командных и 5 индивидуальных номинациях. Главный критерий оценки – практическая польза решений для качества закупочных процессов и инструментов, включая единую автоматизированную информационную систему торгов Москвы.

Конкурс проводится среди специалистов контрактных служб всех органов власти и подведомственных учреждений правительства Москвы с 2025 года. В программу этого года добавили новые форматы – очное тестирование и защиту проектов. Лучшие предложения планируется внедрить в городские закупочные процессы.

Как уточнил руководитель департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов, участникам предстоит пройти два отборочных этапа, где они будут решать актуальные задачи из сферы закупок. Наиболее сильные специалисты смогут представить свои проекты на форуме 11 сентября, а церемония награждения победителей состоится 25 сентября.

Ранее в столице стартовал второй сезон премии в сфере управления персоналом в госсекторе "В кадре". Подать заявки могут команды из всех регионов России. Данный конкурс – это ежегодная площадка для обмена инновационными HR-практиками.

