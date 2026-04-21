Новости

Новости

21 апреля, 15:41

Путин объявил старт нового сезона голосования за проекты развития городской среды

Очередной сезон всероссийского голосования за проекты развития городской среды начался в стране. Об этом сообщил Владимир Путин на форуме "Малая родина – сила России".

По словам президента, этот конкурс является проводником положительных изменений. Глава государства отметил заслугу органов местного самоуправления в стремлении делать все необходимое для того, чтобы жизнь россиян стала комфортнее. Путин подчеркнул, что эти инициативы важно поддерживать.

Ранее Путин назвал Москву одним из лучших городов на Земле. Российский лидер обратил внимание, что команда Сергея Собянина грамотно расставляет приоритеты, поэтому добивается результатов.

Президент также напомнил, что столица занимает 2-е место в мире среди крупнейших городских экономик планеты. Он отметил, что у мегаполиса есть все инструменты для развития.

