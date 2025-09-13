Путин назвал Москву одним из лучших городов планеты

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Владимир Путин во время своего выступления в концертном зале "Зарядье" назвал Москву одним из лучших городов планеты.

"Уважаемый Сергей Семенович (Собянин. – Прим. ред.), дорогие друзья! По сложившейся традиции в начале осени мы отмечаем день Москвы. И от всей души поздравляю с праздником москвичей", – заявил глава государства.

Президент РФ поздравил с Днем города как жителей столицы, так и тех, кто любит Москву и считает ее одним из лучших городов планеты.

"Полностью с этой оценкой согласен – так оно и есть", – добавил Путин.

Российский лидер отдельно отметил команду Собянина, которая добивается результатов благодаря правильной расстановке приоритетов. По словам президента, они отдают предпочтение самому главному и сосредоточивают свое внимание на этом.

В частности, глава государства обратил внимание, что именно в столице в реальных условиях тестируются инновации, что позволит в будущем применять данные технологии в городском хозяйстве, транспорте, здравоохранении и образовании.

Президент также указал на формирование в Москве экономики беспилотных систем. Например, в городе активно тестируются автономные режимы работы такси, повседневных сервисов для контроля безопасности на воде, на стройплощадках, а также для борьбы с пожарами и уборки территорий.

"Важно, что рука об руку с технической модернизацией, идет активное строительство новых линий и станций метрополитена", – подчеркнул Путин.

Помимо этого, российский лидер указал на реализацию столицей значимых проектов в образовании, культуре и искусстве. По его словам, они должны стать источником передового опыта для всей страны, служить задачам воспитания и просвещения, укрепления суверенного мировоззрения и продвижения национальных ценностей.

Также глава государства обратил внимание, что за последние 6 лет московский IT-сектор вырос более чем в четыре раза. Он назвал данный показатель прекрасным, заявив, что ежегодно он прирастал примерно на 80–85%.

Кроме того, Путин отметил вклад жителей города в успешное ведение спецоперации. В частности, он рассказал, что десятки тысяч москвичей доблестно сражаются на передовой. В контексте этого он отметил, что Москва стала крепким тылом российской армии.

Более того, президент сообщил, что свыше 500 столичных компаний производят критически важную продукцию для фронта, а сотни московских специалистов, врачей, работников спецслужб, строителей и управленцев каждый день помогают жителям Донбасса и Новороссии.

При этом именно в московских медучреждениях проходят лечение и реабилитацию военные, которые получили ранения. Российский лидер поблагодарил жителей столицы за готовность сражаться и трудиться во благо Отечества. Он также указал, что Москва для миллионов граждан олицетворяет судьбу и историческую миссию РФ как цивилизации.

"Город со славной историей, великими духовными, культурными, ратными и трудовыми традициями сегодня является флагманом поступательного, уверенного движения вперёд всей России, укрепления нашей суверенной и сильной державы", – добавил президент.

Глава государства напомнил, что столица занимает 2-е место в мире среди крупнейших городских экономик планеты. Кроме того, он отметил, что столица "держит курс в будущее и закладывает прочную основу для успехов России на годы и на десятилетия вперед".

Российский лидер пожелал мэру и его команде добиваться еще более амбициозных целей, которые будут служить на благо Москвы и России. Он убежден, что у столицы есть все возможности для обеспечения последовательного и долгосрочного развития, а также для выхода на качественно новые рубежи.

"Именно воля и энергия людей позволяют столице достойно конкурировать с крупнейшими городами мира, создавать технологии XXI века, преображать город, столичные улицы и кварталы, успешно решать социальные задачи", – заключил Путин.

Москва отмечает 878-й день рождения 13 и 14 сентября. В честь этого на площадках в центре столицы и других административных округах, а также в парках и учреждениях культуры проходит свыше 138 мероприятий.

Ранее москвичей с 878-летием города поздравил Сергей Собянин. Он указал, что на долю города выпало множество испытаний. Но, по его словам, столица всегда побеждала и становилась сильнее.

Мэр также отметил, что Москва является одним из самых больших и сильных городов, который конкурирует с лучшими мировыми столицами. По его словам, общая задача всех жителей столицы – любить и беречь город, желать ему только добра, а также созидать, отдавая ему свои таланты, знания, умения и труд.

