Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем города. Видео по случаю 878-летия Москвы опубликовано в канале мэра в мессенджере MAX.

"Москва – сердце русских земель, древняя и вечно молодая столица. Москва – город-труженик, где во многом создается интеллектуальная и экономическая мощь нашей страны. Москва – город-герой, под стенами которого не раз решалась судьба Отечества", – подчеркнул мэр.

Глава города напомнил, что на долю столицы выпало множество испытаний. Однако, отметил Собянин, Москва всегда побеждала и становилась сильнее.

"Так будет и в наши дни, когда Россия вновь ведет борьбу за суверенитет и безопасность", – добавил градоначальник.

Мэр также отметил, что Москва является одним из самых больших и сильных городов, соревнующийся с лучшими мировыми столицами.

"Москва – наш родной дом, с которым связано множество личных событий: встреча с любимым человеком и рождение детей, успехи в учебе и достижения в труде, победы любимых спортивных команд, радость возвращения после поездки в далекие края, дорогие сердцу места – улицы, бульвары и парки", – заметил глава города.

По его словам, общая задача всех москвичей – любить и беречь столицу, желать ей только добра, а также созидать, отдавая ей свои таланты, знания, умения и труд.

Москва отмечает свой 878-й день рождения 13 и 14 сентября. В честь этого запланировано 138 мероприятий. Торжества пройдут на площадках в центре столицы и других административных округах, а также в парках и учреждениях культуры.

Например, отметить праздник приглашает кинопарк "Москино". В первый день, 13-го числа, гостям покажут концерт-мюзикл "А я иду, шагаю по Москве!" с участием Нонны Гришаевой, Александра Олешко, Николая Баскова и солиста группы Uma2rman Владимира Кристовского.

Во второй день, 14-го числа, горожан ждет музыкально-кинематографический вечер "Москва в сиянии кинозвезд". На сцене выступят Большой джазовый оркестр и другие известные артисты.