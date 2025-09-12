Форум "Москва 2030" завершится праздничной программой ко Дню города

Фото: пресс-служба форума "Территория будущего. Москва 2030"

Форум "Территория будущего. Москва 2030" завершится праздничной программой в День города, 13 и 14 сентября, передает портал мэра и правительства Москвы.

Например, в субботу, 13 сентября, в парке искусств "Музеон" в павильоне "Экономика Москвы" с 17:00 до 18:00 пройдет открытый диалог "Москва для семьи. Возможности, о которых вы еще не знаете". Жителям столицы расскажут, как город помогает развивать детские таланты, на какие льготы и выплаты может рассчитывать молодая семья, а также о том, как демографическая политика и городская среда помогают росту многодетности.

В этот же день с 15:30 до 19:00 в экспозиции "Цифровые технологии Москвы" на площадке интерактивного путешествия "Путь ИТ-героя" состоится соревнование по программированию "Mos.Hub // Парк. Код". В нем могут принять участие разработчики, студенты ИТ-направлений и любители технологий. Их ждут челленджи, командная работа и новые знакомства.

В воскресенье, 14 сентября, в павильоне "Экономика Москвы" гости "Музеона" смогут посетить творческую встречу "Москва: какая она. Глазами питерца, у которого в Москве все получилось". Она пройдет с 16:30 до 17:30. Писатель, драматург и сценарист Александр Цыпкин расскажет свою историю и ответит на вопросы посетителей.

На сцене нового кампуса Московского государственного технического университета (МГТУ) имени Н.Э. Баумана 13 сентября с 16:00 до 17:00 выступит музыкальный критик и автор телеграм-канала "Русский шаффл" Олег Кармунин. Он расскажет, какой будет поп-музыка через 10 лет, а также обсудит, как алгоритмы подстраиваются под вкусы аудитории, как искусственный интеллект сочиняет композиции, социальные сети помогают создавать хиты и другое.

На следующий день, 14 сентября, на главной сцене кампуса с 18:00 до 19:00 блогер, музыкант и актер Денис Кукояка проведет лекцию "15 минут славы: в будущем все будут блогерами?". В ходе лекции он расскажет, как соцсети меняют представление о славе и творчестве, и обсудит с гостями, как в будущем каждый станет не только автором, но и самим контентом.

В этот же день в большом амфитеатре парка "Зарядье" всех желающих с 13:00 до 21:00 ждет всероссийский фестиваль "Детский движ". Юные участники покажут свои навыки в различных областях, а для посетителей пройдут спортивные мастер-классы, танцевальный марафон и концерт "Дети о Москве. Из прошлого в будущее". Завершится фестиваль гала-концертом.

Также в воскресенье в 16:00 в сквере Останкинской телебашни пройдет финал чемпионата Москвы по тетрису. 10 лучших игроков столицы поборются за звание чемпиона, а состязание будет транслироваться в режиме реального времени на фасаде здания.

Отпраздновать День города со спасателями и пожарными смогут посетители выставки техники городского хозяйства (КГХ) Москвы на центральной площади у входного павильона 1а олимпийского комплекса "Лужники". В субботу с 11:00 до 17:00 всем желающим покажут мастерство управления техникой, которую используют для ликвидации происшествий.

Специалисты также продемонстрируют действия при спасении условного пострадавшего, а зрителей научат оказывать первую помощь утопающим. Кроме того, им покажут применение гидравлического аварийно-спасательного инструмента и многое другое.

Программа, организованная ПАО "Россети Московский регион", ждет всех желающих 13 и 14 сентября с 12:00 до 17:00. На выставке КГХ можно будет узнать о видах энергии, преобразовав движение в электричество, и "подключить" объект к электроснабжению. Здесь же пройдет спортивное мероприятие "Энергичные выходные" с танцевальным мастер-классом, аэрохоккеем и настольным футболом.

В парке 50-летия Октября посетители подиума мастер-классов № 5 "Наука" на один час смогут стать знатоками и принять участие в интеллектуальных играх "Что? Где? Когда?". Ведущим станет известный знаток элитарного клуба. Мероприятие пройдет 13 сентября с 12:00 до 21:00 и 14 сентября с 12:00 до 20:00.

В это же время на подиуме мастер-классов № 6 "Оптика" всех желающих ждут на занятии "Цианотипия – волшебство синих отпечатков", которое будет посвящено свету, фотографии и технике цианотипии. Можно будет узнать об устройстве фотоаппаратов, о том, как линзы фокусируют свет и формируют изображение, а также увидеть процесс создания отпечатков листьев и цветов с помощью химических растворов и ультрафиолета.

Подробную афишу мероприятий можно посмотреть на сайте "Мосбилет".

Москва будет отмечать свой 878-й день рождения 13 и 14 сентября. В честь этого пройдет 138 мероприятий. Торжества организуют на площадках в центре столицы и других административных округах, а также в парках и учреждениях культуры.

