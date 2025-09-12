Станции столичного метро украшены ко Дню города

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

15 станций столичного метрополитена украшены в честь Дня города, сообщила пресс-служба Дептранса.

По словам заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, 6 фасадов на станциях "Площадь Революции" (выход 10), "Бауманская" (выход 1), "Чистые пруды" (выход 2), "Таганская" (выход 1), "Арбатская" (выход 1) и "Рижская" (выход 1) были оформлены неоновой подсветкой с надписью "Москва 878".

Помимо этого, на станциях "Чистые пруды" (выход 2), "Кропоткинская" (выход 1), "Маяковская" (выход 4), "Площадь Революции" (выход 10), "Проспект Мира" (выход 1), "Краснопресненская" (выход 1), "Парк культуры" (выход 1), "Таганская" (выход 2) и "Улица 1905 года" (выход 1) были установлены 9 инсталляций "Два сердца столицы".

Москва будет отмечать свой 878-й день рождения 13 и 14 сентября. В честь этого пройдет 138 мероприятий. Торжества организуют на площадках в центре столицы и других административных округах, а также в парках и учреждениях культуры.

Кроме того, на Кольцевой линии столичного метро состоится парад поездов. Всего департамент транспорта Москвы подготовил в честь Дня города свыше 35 тематических мероприятий, в том числе осенний велофестиваль. Также праздничная программа разработана для Северного и Южного речных вокзалов.

Помимо этого, украшена ко Дню города Тверская улица. Дополнительно к празднику в Москве установили свыше 3,2 тысячи флагов и декоративных конструкций.