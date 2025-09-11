Парад поездов пройдет в День города в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Парад поездов пройдет на Кольцевой линии столичного метро в День города. Об этом РИА Новости сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Всего департамент транспорта Москвы подготовил в честь Дня города свыше 35 тематических мероприятий. Помимо парада, состоится осенний велофестиваль.

Также праздничная программа разработана для Северного и Южного речных вокзалов. Там будут бесплатно раздавать мороженое.

Кроме того, по поручению Сергея Собянина были украшены транспорт и вся соответствующая инфраструктура.

Москва будет отмечать свой 878-й день рождения 13 и 14 сентября. В честь этого запланировано 138 мероприятий. Торжества пройдут на площадках в центре столицы и других административных округах, а также в парках и учреждениях культуры.

Тверскую улицу уже украсили ко Дню города. К празднику в Москве также установят свыше 3,2 тысячи флагов и декоративных конструкций. При этом город не закупал дополнительных украшений, так как для этого были переделаны уже имеющиеся элементы и заменены праздничные полотна.