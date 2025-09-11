Праздничные скидки ждут гостей рыбных рынков "Москва – на волне" в День города

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Покупателей рыбных рынков "Москва – на волне" ждет скидка в 7% на широкий ассортимент полезной и вкусной продукции из краба и креветок с 12 по 14 сентября. Акция распространяется на камчатского краба и краба-стригуна, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Специальные условия также действуют на крупные конечности синего краба и варено-мороженые конечности камчатского краба. Любители морепродуктов смогут порадовать себя отборными варено-морожеными креветками.

Кроме того, на рыбных рынках "Москва – на волне" действует постоянная скидка в 10% для участников СВО и членов их семей. Во время празднования Дня города для детей бойцов проведут кулинарные мастер-классы. Продавцы также предлагают скидки для всех посетителей, которые проведут столичный праздник на рыбных рынках в Митине и Косино-Ухтомском.

Вечером на фудкортах рынка будет звучать живая музыка, а днем пройдут мастер-классы для юных поваров. На специальных кулинарных уроках для детей участников СВО ребята приготовят кальмара с брюссельской капустой.

Рыбные рынки "Москва – на волне" регулярно оказывают поддержку участникам СВО и их родственникам. В частности, поставщики отправляют рыбные и мясные консервы на фронт и в госпитали.

Мероприятия ко Дню города также пройдут 13 сентября на площадке колеса обозрения "Солнце Москвы". Для гостей подготовят лаундж-зону, фотозону, розыгрыш с призами и бесплатное угощение. Любители скорости и киберспорта смогут принять участие в соревнованиях.

В этот же день телеканалы Москва 24 и "Москва Доверие" организуют развлекательные мероприятия в парке 50-летия Октября. Например, в 18:00 все желающие могут принять участие в мастер-классе по флористике, а в 19:00 послушать концерт.