10 сентября, 20:12Город
Телеканалы Москва 24 и "Москва Доверие" пригласили провести День города в парке
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Москвичи смогут послушать шедевры классической музыки и посетить мастер-класс по флористике 13 сентября в парке 50-летия Октября.
Телеканал Москва 24 представит концерт ансамбля медных духовых инструментов, лауреатов премии правительства Москвы "За лучший реализованный проект". В ходе выступления прозвучат классические и эстрадные произведения зарубежных и отечественных композиторов. Концерт начнется в 19:00, а закончится в 21:00.
В свою очередь, телеканал "Москва Доверие" приглашает всех желающих на мастер-класс по созданию живого сувенира для интерьера. Участники смогут самостоятельно посадить суккулент в деревянный ящик, а также сделать памятные снимки в фотобудке. Начало мероприятия запланировано на 18:00, а окончание – на 21:00.
Ко Дню города, который будет отмечаться 13 и 14 сентября, для москвичей подготовили развлекательные мероприятия. Например, на ВДНХ пройдут музыкальные и поэтические спектакли, а также шоу "Кольца Москвы" с применением 3D-графики. В музее славянской письменности "Слово" состоятся экскурсии, в ходе которых гости узнают малоизвестные факты из истории столицы.
Более 130 мероприятий пройдет в честь Дня города в Москве 13 и 14 сентября