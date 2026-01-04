Дед Мороз и Снегурочка вручили 2,5 тыс подарков детям на станции метро "Курская"

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

В Москве в новогодней зоне в аванзале станции метро "Курская" в период с 30 декабря по 3 января 2,5 тысячи детей получили подарки от Деда Мороза и Снегурочки, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

По словам заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, акция проводится второй год подряд.

Кроме того, он отметил, что в декабре на 20 стойках "Живое общение" пассажирам раздали более 20 тысяч сувениров с персонажем Метрошей.

Ранее сообщалось, что москвичи смогут бесплатно парковаться на столичных улицах 71 день в 2026 году. Ликсутов напомнил, что в Москве традиционно отменяют оплату за парковку в государственные праздники.

Кроме того, в течение 50 воскресных дней в этом году можно будет бесплатно оставлять машину везде, кроме улиц с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час и зон динамического тарифа.