Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 марта, 13:41

Технологии

Пользователи Telegram из РФ, США и ФРГ столкнулись со сбоями в работе мессенджера

Фото: ТАСС/Абзац/Анастасия Романова

Пользователи Telegram по всему миру столкнулись с серьезными проблемами в работе мессенджера. Наибольшее количество жалоб поступает из России, США и Германии, а также Швеции и Бельгии, передает Life.ru.

В основном сообщается о невозможности отправить сообщения, проблемах с загрузкой фото и видео, а также об ошибках в отображении контента в чатах и каналах.

Согласно данным портала "Сбой.рф", к настоящему моменту зафиксировано около 6,7 тысячи подобных обращений. Большинство из них поступило из Москвы (34%) и Санкт-Петербурга (16%). Еще часть жалоб фиксируется от жителей Краснодарского края, Новосибирской области, Татарстана и других регионов.

Наличие массового сбоя подтвердил подведомственный Роскомнадзору Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП). Минцифры России и Роскомнадзор, в свою очередь, уже приступили к выяснению причин.

"Работа мессенджера Telegram и ряда других сервисов на территории России уже восстанавливается", – уточнили в ведомстве, добавив, что сети российских операторов связи работают в обычном режиме.

Ограничения на работу Telegram в России начали вводиться с 10 февраля. Роскомнадзор объяснил это тем, что платформа не выполняет требования российского законодательства, в частности проигнорировала около 150 тысяч запросов Минцифры на удаление незаконного контента.

СМИ предположили, что сервис могут полностью заблокировать с 1 апреля. Однако этой ситуации удастся избежать, если Telegram выйдет на более гибкий контакт с властями РФ, указывал представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пользователи сообщили о возобновлении работы WhatsApp в Москве

Читайте также


технологии

Главное

Как должен измениться закон о жестоком обращении с животными в РФ?

Эксперты призывают повысить сумму штрафа до 1 миллиона рублей

Могут предусмотреть наказание в виде обязательных работ или заключения на срок до пяти лет

Читать
закрыть

Почему молодые люди выбирают рабочие профессии?

Тенденция связана со стремлением молодых людей к качественному уровню жизни

Сегодня наиболее оплачиваемыми являются рабочие профессии

Читать
закрыть

Почему мужчины оправдывают неуплату алиментов маскулинностью?

Мужчины склонны рассматривать выплаты не как обязанность, а как проявление собственной воли

Эксперты призывают различать понятия "мужественность" и "маскулинность"

Читать
закрыть

Где можно отдохнуть в майские праздники?

В сегменте международных перелетов лидером по количеству бронирований стал Минск

Если говорить об отдыхе в России, для москвичей безусловный лидер – Золотое кольцо

Читать
закрыть

Какие правила коснутся дачников весной 2026 года?

Теперь владельцам нельзя держать на своих участках диких зверей

Ужесточились правила пожарной безопасности

Читать
закрыть

Почему стоит регулярно есть ананас?

Фрукт содержит большое количество витамина С, который полезен для иммунной системы

В ананасе есть марганец, который поддерживает нервную систему

Читать
закрыть

Могут ли вредные привычки стать причиной повышенных взносов по ОМС?

Мера сможет стимулировать граждан вести более здоровый образ жизни

Однако эксперты уверены: следует не повышать ставки, а воспитывать подрастающее поколение

Читать
закрыть

Почему в РФ неохотно сдают жилье семьям с младенцами?

Основная причина заключается в возможности быстрой порчи квартиры

Иногда ограничением становится условие регистрации ребенка

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика