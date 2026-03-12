Пользователи Telegram из РФ, США и ФРГ столкнулись со сбоями в работе мессенджера

Фото: ТАСС/Абзац/Анастасия Романова

Пользователи Telegram по всему миру столкнулись с серьезными проблемами в работе мессенджера. Наибольшее количество жалоб поступает из России, США и Германии, а также Швеции и Бельгии, передает Life.ru.

В основном сообщается о невозможности отправить сообщения, проблемах с загрузкой фото и видео, а также об ошибках в отображении контента в чатах и каналах.

Согласно данным портала "Сбой.рф", к настоящему моменту зафиксировано около 6,7 тысячи подобных обращений. Большинство из них поступило из Москвы (34%) и Санкт-Петербурга (16%). Еще часть жалоб фиксируется от жителей Краснодарского края, Новосибирской области, Татарстана и других регионов.

Наличие массового сбоя подтвердил подведомственный Роскомнадзору Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП). Минцифры России и Роскомнадзор, в свою очередь, уже приступили к выяснению причин.

"Работа мессенджера Telegram и ряда других сервисов на территории России уже восстанавливается", – уточнили в ведомстве, добавив, что сети российских операторов связи работают в обычном режиме.

Ограничения на работу Telegram в России начали вводиться с 10 февраля. Роскомнадзор объяснил это тем, что платформа не выполняет требования российского законодательства, в частности проигнорировала около 150 тысяч запросов Минцифры на удаление незаконного контента.

СМИ предположили, что сервис могут полностью заблокировать с 1 апреля. Однако этой ситуации удастся избежать, если Telegram выйдет на более гибкий контакт с властями РФ, указывал представитель Кремля Дмитрий Песков.