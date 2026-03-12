Форма поиска по сайту

12 марта, 14:58

Политика

Армия Израиля ударила по ядерному центру "Талеган" в Иране

Фото: AP Photo/Ariel Schalit

Израильские военные нанесли удар по ядерному центру "Талеган" в Иране. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Там рассказали, что атака вошла в серию ударов, которые проводились в Тегеране в последнее время. ВВС Израиля действовали на основе данных разведки.

Утверждается, что комплекс "Талеган" использовался иранской стороной для "развития критически важных возможностей по разработке ядерного оружия".

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 28 февраля после американо-израильских ударов по Ирану. В ответ он атаковал еврейское государство и военные базы США в регионе.

11 марта израильская армия приступила к очередной серии авиаударов по военным объектам в столице Ирана. Несколько взрывов прогремели в западном пригороде Тегерана Кередже.

Самолеты Израиля нанесли удар по кварталу в центральной части Бейрута

Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
