Армия Израиля объявила о новой волне массированных ударов по Ирану

Фото: AP Photo/Hassan Ammar

Израильские военные заявили о начале новой масштабной волны ударов по территории Ирана. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

В заявлении говорится, что удары наносятся одновременно по нескольким районам по всей территории страны. Целями стали объекты иранского режима. Детали и масштабы атаки пока не раскрываются.

В конце февраля Израиль и США нанесли ракетные удары по Ирану. В ответ Исламская Республика начала точечно атаковать еврейское государство и американские базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Впоследствии Совет безопасности ООН принял резолюцию, касающуюся ближневосточного конфликта. Данный документ обязывает Иран прекратить агрессивные действия в отношении арабских государств и осуждает попытки Тегерана нарушить свободу судоходства в Ормузском проливе.