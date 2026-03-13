13 марта, 20:20

РПЛ и РФС договорились об установке допкамер на линии ворот

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Российский футбольный союз и Российская Премьер-лига договорились установить две дополнительные стационарные камеры на линии ворот. Об этом сказано на сайте РФС по итогам заседания профильной комиссии по работе системы VAR (система видеопомощи арбитрам. – Прим. ред.) с представителями российских клубов.

Данные камеры помогут судьям принимать правильные решения о взятии ворот в 90% спорных моментах. Предварительно, их установят уже летом этого года.

Кроме того, планируется дополнить существующие технологии офсайдных линий. Главные точки линии теперь будут определяться не судьями, а программой. В свою очередь, арбитрам нужно будет выбрать двух футболистов, на основании позиций которых и будет формироваться линия.

Ранее вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предлагал внедрить искусственный интеллект (ИИ) в судейство матчей, так как, по его мнению, действующие судьи слишком часто совершают ошибки. Он указал, что за 144 матча судьи ошиблись 44 раза.

В связи с этим Даванков предложил Минспорту России организовать экспериментальный проект по созданию нейросети для судейства матчей совместно с российскими технологическими компаниями и ее внедрению в качестве помощника арбитра во всех играх РПЛ.

В случае если ИИ продемонстрирует более высокую точность при анализе спорных моментов, то эти вердикты должны получить приоритетный статус при принятии окончательных решений.

