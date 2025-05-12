В UEFA рассказали, что правило определения офсайда могут изменить

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Правило определения офсайда могут в скором времени изменить, заявил заместитель генсекретаря Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) Джорджо Маркетти.

"Миллиметровый офсайд создает дискомфорт. Рассматривается изменение, которое учитывает только значительные части тела, чтобы избежать отмены голов из-за нескольких сантиметров", – приводит La Gasetta dello Sport слова заместителя генсека UEFA.

По его словам, система видеоассистента рефери (VAR) остается основополагающей, однако ее следует использовать сбалансированно. Маркетти также добавил, что UEFA внимательно следит за результатами исследования Международной федерации футбола (FIFA) и Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB).

Союз обратился в организации по вопросу пересмотра пробития пенальти после того, как нападающий испанского "Атлетико" Хулиан Альварес совершил двойное касание мяча в серии 11-метровых ударов в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против испанского "Реала".

Ранее московское "Динамо" победило дома столичный "Спартак" со счетом 2:0 в 28-м туре Мир Российской Премьер-лиги. При этом главный тренер красно-белых Деян Станкович во время игры резко раскритиковал работу арбитров, а также показывал неоднозначные жесты во время одного из спорных эпизодов.