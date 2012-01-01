"Динамо" обыграло "Спартак" в РПЛ впервые с 2022 года

11 мая московское "Динамо" победило дома столичный "Спартак" со счетом 2:0 в 28-м туре Мир Российской Премьер-лиги. При этом главный тренер красно-белых Деян Станкович во время игры резко раскритиковал работу арбитров и показывал неоднозначные жесты во время одного из спорных эпизодов. О матче претендентов на лидирующую тройку, который закончился скандалом, расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

"Динамо" (Москва) – "Спартак" (Москва) – 2:0 (2:0)

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Голы: Карраскаль (с пенальти), 7, Глебов, 30.

"Динамо": Лунев, Касерес, Кутицкий, Маричаль, Фернандес, Глебов, Фомин, Бителло (Александров, 90), Гладышев (Макаров, 90), Нгамале (Скопинцев, 74), Карраскаль (Маухуб, 69).

"Спартак": Максименко, Рябчук, Бабич, Дуарте, Хлусевич, Умяров, Барко (Зобнин, 87), Пруцев (Мартинс, 46), Маркиньос (Солари, 74), Бонгонда (Гарсия, 46), Угальде (Игнатов, 74).

Предупреждения: Рябчук, 6; Барко, 21; Дуарте, 39; Касерес, 49; Хлусевич, 52; Нгамале, 70.

"Спартак" и "Динамо" – уже не участники чемпионской гонки: до 28-го тура РПЛ красно-белые с 51-м очком занимали четвертое место, бело-голубые с 50-ю – пятое. В то же время оба столичных гранда еще не потеряли шансы забраться в тройку, где после лидирующих "Краснодара" и "Зенита" (61 и 60 очков соответственно) пока идет ЦСКА (55 очков). Красно-синие в 28-м туре уже успели одержать важнейшую победу, остановив как раз "Краснодар" (1:0).

При этом наставник "Спартака" Деян Станкович в свой первый сезон в клубе стал настоящим специалистом по "Динамо", до очередного дерби не проиграв им ни разу. Более того, победой над бело-голубыми в полуфинале Пути РПЛ Кубка России в конце апреля (2:1) сербский специалист поспособствовал отставке Марцела Лички с поста главного тренера столичных соседей.

После ухода чешского рулевого командой с приставкой "и.о." верховодит экс-полузащитник "Динамо", ЦСКА и сборной России, а ныне тренер Ролан Гусев. Боевое крещение он прошел с честью, переиграв в прошлом туре самарские "Крылья Советов" 3:1. Дерби же стало первой по-настоящему серьезной проверкой в тренерской карьере. И с ней он справился не менее блестяще.

"Спартак" плохо вошел в игру и провалил ее начало. В самом дебюте после подачи углового защитник красно-белых Олег Рябчук приемом из UFC завалил в штрафной Ярослава Гладышева – пенальти. Реализовал его Хорхе Карраскаль – 1:0 на 7-й минуте.

После этого "Динамо" продолжало бомбардировать ворота "Спартака", но с игры не особо шло. Зато на помощь вновь пришел стандарт: на 30-й минуте хозяева разыграли угловой, Бителло подал точно в голову Николасу Маричалю, а тот сбросил в район вратарской. В борьбе до мяча добрался Данил Глебов, и экс-капитан "Ростова" забил первый гол за новый клуб, в который перебрался минувшей зимой – 2:0. Это уже 15-й мяч бело-голубых со стандартов в нынешнем сезоне – рекордный показатель как минимум с 2009 года.



Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

"Спартак" же до перерыва создал лишь один реальный шанс забить: Маркиньос в привычном для себя стиле прошел по левому флангу и крутил в дальний угол, но вратарь "Динамо" Андрей Лунев с угрозой справился. Отскок подобрал Даниил Хлусевич, однако мяч пошел далековато от створа. В остальном же – ничего сверхъестественного, из-за чего Лунев стал временно безработным.

После перерыва "Динамо" сыграло уже вторым номером. Хотя, как потом признался Ролан Гусев, команду аккуратничать никто не давал, но желание победить в головах футболистов перевесило тренерские установки. И даже с этим планом в голове бело-голубые смогли забить и третий мяч в контратаке в исполнении Дмитрия Скопинцева. Но в ее развитии вышедший на замену Эль-Мехди Маухуб очутился в офсайде, а такое засчитывать нельзя.

"Спартак" же получив больше свободы впереди, не смог толком ей воспользоваться, создав больше полушансов, чем реальных голевых моментов. Ближе всех к взятию ворот был Манфред Угальде, чей крученый удар издали потащил Лунев. Костариканец, который является лучшим бомбардиром чемпионата (16 мячей), в итоге ушел с поля без забитого гола в 11-й игре подряд во всех турнирах.

А уже в самой концовке момент был у Ливая Гарсии, но его выстрел с подбора на угловом снова взял голкипер. У 27-летнего тринидадского форварда, который перешел в команду зимой в статусе самого дорогого футболиста клуба в истории (по данным СМИ, греческому АЕКу за него заплатили около 20 миллионов евро), игра в России пока не клеится: 0+0 в РПЛ и один гол в ворота "Динамо" в Кубке.

Был во втором тайме и спорный эпизод с попаданием мяча в руку защитнику "Динамо" Хуану Касересу. Главный арбитр Алексей Сухой и его ассистенты ничего криминального не увидели: возможно, посчитав, что кисть игрока была в естественном положении. Но Станковича и его штаб такое объяснение, само собой, не устроило, и среди прочих эмоций и криков главный тренер "Спартака" продемонстрировал жест, каким обычно показывают раздачу денег. Что бы это ни значило, за такую пантомиму специалист рискует схлопотать очередную дисквалификацию.



Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Никакие жесты и реплики главного тренера "Спартака" так и не помогли его команде отыграться – 2:0 и первая победа бело-голубых над красно-белыми в сезоне, а также первая в РПЛ с 2022 года. А Станкович в итоге не пришел ни на флэш-интервью к официальному вещателю, ни на пресс-конференцию. Вместо него на пару слов к журналистам вышел его ассистент Ненад Сакич, который объяснил отсутствие главного "сорванным голосом из-за крика, особенно на судей". Проигнорировали прессу в микст-зоне и игроки "Спартака", что является серьезным нарушением регламента.

Болезненная реакция на поражение объяснима: "Спартак" откатился на пятое место, пропустив "Динамо" вперед. Конечно, не о таком мечтали красно-белые, которых перед рестартом РПЛ после зимней паузы называли одними из главных претендентов на чемпионство с учетом великолепной по результатам осени и очень затратной трансферной кампании. Но вот весну Станкович по факту пока заваливает: на этом отрезке чемпионата его команда потеряла очки в 6 из 10 встреч (четыре поражения и две ничьи).

Спасти сезон может лишь успех в Кубке, где в финале Пути регионов "Спартак" сыграет с "Ростовом" на арене в Тушине 15 мая. А вот битва за тройку в РПЛ для красно-белых продолжится 18 мая: в предпоследнем 29-м туре москвичи поедут в гости к самарским "Крыльям Советов".

А вот Ролан Гусев на пресс-конференцию пришел, как и положено, да еще и предельно откровенно ответил на вопросы и по игре, и по поведению своего коллеги.

"Сказал ребятам, что когда ты играешь против такого соперника, эти матчи – больше, чем футбол. Должно быть понимание этого, дух, внутреннее состояние. Ребята услышали и сделали то, что сделали", – раскрыл тренер детали психологической подготовки к дерби.





Ролан Гусев исполняющий обязанности главного тренера московского "Динамо" Как реагировал на поведение Станковича? Театр мимики и жестов со стороны "Спартака" не очень понимаю. Не обращал внимание, чего они там машут.

Теперь "Динамо" постарается развить успех в домашней игре против тольяттинского "Акрона" 18 мая. От его результата, а также от счета на табло в заключительном матче сезоне против "Краснодара" на выезде во многом будет зависеть и судьба приставки "и.о." в должности Гусева. Председатель совета директоров клуба Дмитрий Гафин заявил "Матч ТВ", что не исключает утверждения специалиста главным тренером.

