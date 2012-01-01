ЦСКА проиграл впервые с ноября 2024 года, уступив "Зениту" в Кубке России

30 апреля московский ЦСКА уступил на выезде "Зениту" из Санкт-Петербурга со счетом 0:2 в первом матче финала Пути РПЛ Кубка России по футболу. Таким образом, прервалась беспроигрышная серия красно-синих, которая длилась с ноября 2024 года. Как развивались события, расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

"Зенит" (Санкт-Петербург) – ЦСКА (Москва) – 2:0 (1:0)

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Голы: Кассьерра, 17, Мостовой (с пенальти), 57.

"Зенит": Адамов, Горшков, Дркушич, Нино, Алип, Луис Энрике (Мантуан, 62), Зделар (Ахметов, 82), Вендел (Барриос, 82), Кассьерра (Глушенков, 62), Мостовой (Дуглас Сантос, 76), Лусиано.

ЦСКА: Тороп, Мойзес, Абдулкадыров, Лукин, Гайич (Келлвен, 46), Кисляк, Бистрович, Обляков (Файзуллаев, 68), Пьянич (Мусаев, 76), Глебов (Койта, 68), Гуарирапа (Шуманский, 82).

Предупреждения: Гайич, 8; Горшков, 54; Тороп, 55; Адамов, 63; Глебов, 63; Зделар, 72; Лусиано, 90+.

В финале Пути РПЛ Кубка России "Зениту" и ЦСКА предстоит сыграть серию из двух матчей – в Санкт-Петербурге и Москве. Сине-бело-голубые под руководством Сергея Семака в плей-офф уже прошли "Ахмат" и "Ростов", красно-синие, ведомые Марко Николичем, – "Рубин" и столичное "Динамо".

В составах команд было немало сюрпризов. У "Зенита", в частности, свой шанс получили голкипер Денис Адамов, защитники Юрий Горшков и Нуралы Алип, а также полузащитник Саша Зделар, перешедший зимой как раз и стана "армейцев". Все они в чемпионате России получают не так много игрового времени.

У ЦСКА второй матч подряд в центре защиты сыграл 20-летний защитник Джамалутдин Абдулкадыров, который здорово дебютировал за красно-синих в минувшие выходные в 26-м туре РПЛ против "Спартака" (2:1). При этом самое неожиданное тренерское решение на матч с "Зенитом" – вместо дисквалифицированного Виллиана Роши и не до конца восстановившегося от травмы Игоря Дивеева в пару к Абдулкадырову вышел 21-летний Матвей Лукин. Куда более опытный Мойзес, который мог занять место в центре, был поставлен на привычный левый фланг обороны.



Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Первый тайм вышел не очень событийным: обе команды довольно строго сыграли сзади, следствием чего стало минимальное количество по-настоящему острых моментов. Но на 17-й минуте "Зенит" реализовал первый же шанс. Андрей Мостовой получил мяч на левом фланге и сделал передачу в центр штрафной, "армейцы" отбились, но вторым темпом набежал Зделар. Саша пробил сходу и был близок к голу в ворота бывшей команды, но мяч по сути задел Матео Кассьерру. В протокол записали именно колумбийского форварда – 1:0.

При этом на 23-й минуте болельщики ЦСКА вновь схватились за сердце: в быстрой атаке Луис Энрике одной передачей запустил вперед Андрея Мостового, против которого в гордом одиночестве остался крайний защитник красно-синих Милан Гайич. Россиянин обошел серба и положил низом в правый от себя угол. Мяч спокойно пересек линию ворот Владислава Торопа, но гола нет: после просмотра VAR главный судья Сергей Иванов увидел, что Мостовой повалил Гайича на пути к забитому мячу.

После этого "Зенит" провел еще пару неплохих атак, а вот ЦСКА за 45 минут толком так и не размял Дениса Адамова. А после перерыва сине-бело-голубые поставили красно-синих в еще более затруднительное положение: на 56-й минуте Миралем Пьянич обрезался на своей половине, выписывая передачу на Абдулкадырова, Луис Энрике сыграл на перехвате, обошел защитника и уже уходил на пустые ворота мимо Торопа. Владислав остановил бразильца, повалив его на газон, – пенальти. Андрей Мостовой с точки пробил от штанги в сетку – 2:0.



Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

"Армейцы" пытались отыграть хотя бы один мяч перед ответной встречей в Москве, и ближе всех к успеху был герой дерби со "Спартаком" Кристиян Бистрович. Вышедший на замену Келлвен грузил в штрафную на хорвата, но его удар головой потащил голкипер "Зенита". Ничего более опасного ЦСКА впереди не создал, а вот петербуржцы могли выиграть и крупнее, попади Лусиано в добавленное время в створ после быстрой атаки.

Серия переезжает в Москву при счете 2:0, а "красно-синие" потерпели первое поражение в официальных матчах в 2025 году. Плюс "армейцы" пока так и не могут переиграть "Зенит" – кроме фиаско в Кубке было поражение (0:1) и ничья (0:0) в чемпионате. Однако несмотря на это, главный тренер ЦСКА Марко Николич на пресс-конференции неожиданно поздравил свою команду с прошедшей игрой.

"У нас сыграло много молодых футболистов: пять в основе, потом еще три вышли со скамейки. Очень здорово бились. Первый гол – два три отскока, второй – опять пенальти в наши ворота. У нас ответная игра в Москве: еще ни мы, ни "Зенит" не вылетели из Кубка. Будем готовиться", – сказал Николич.





Марко Николич главный тренер ЦСКА Пенальти мы "привезли" сами себе, и только поэтому могу быть злым на команду. <...> Я недоволен результатом, но у нас была серия из 13 матчей без поражений, – девять побед и четыре ничьи. Будем готовиться к ответной игре, нам нужно сыграть как сегодня и добавить концентрации. Плюс, надеюсь, вернутся Роша и Дивеев.

Наставник "Зенита" Сергей Семак в беседе с журналистами назвал игру неплохой. По его мнению, в противостоянии с ЦСКА еще ничего не решено.





Сергей Семак главный тренер "Зенита" Это не лучший наш матч в 2025 году, весной были и лучше. Но в целом хорошая качественная игра против соперника, набравшего хороший ход. Но это только первый шаг, противостояние двухраундовое, и особой радости от победы абсолютно нет.

Ответный матч финала Пути РПЛ состоится в Москве в промежутке с 13 по 15 мая – точная дата станет известно позднее. Тогда же пройдет и финал Пути регионов, в котором сыграют "Спартак" и "Ростов". Красно-белые накануне пробились в решающий матч своей сетки Кубка, переиграв столичное "Динамо" 2:1, а южане 30 апреля победили "Локомотив" в Москве 2:0.

