Станкович после после поражения от ЦСКА: беру всю вину на себя, я виноват во всем

26 апреля московский "Спартак" уступил дома ЦСКА в матче 26 тура Мир Российской Премьер-лиги со счетом 1:2. Благодаря победе в дерби красно-синие обошли красно-белых в таблице и поднялись на третье место. Об одном из самых безумных матчей сезона расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

"Спартак" (Москва) – ЦСКА (Москва) – 1:2 (0:1)

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Голы: Барко, 87 (с пенальти) – Гуарирапа, 44, Бистрович, 89.

"Спартак": Максименко, Денисов (Зобнин, 46), Дуарте, Бабич, Маркиньос, Умяров (Игнатов, 80), Мартинс, Пруцев (Рябчук, 64), Бонгонда (Медина, 64), Барко, Угальде (Гарсия, 46).

ЦСКА: Акинфеев, Мойзес, Абдулкадыров, Виллиан Роша, Гайич, Кисляк, Файзуллаев (Глебов, 72), Обляков, Пьянич (Жемалетдинов, 89), Койта (Бистрович, 72), Гуарирапа (Мусаев, 80).

Предупреждения: Мартинс, 4; Файзуллаев, 16; Бабич, 41; Пьянич, 51; Гайич, 60; Дуарте, 61; Барко, 88; Глебов, 88; Максименко, 89; Мойзес, 90+.

Удаления: Бабич, 90+ (2 жк).

"Спартак" и ЦСКА к 26 туру РПЛ подошли близко друг к другу в турнирной таблице: у красно-белых третье место и 50 очков, у красно-синих – четвертая строчка и 48 баллов. И оба клуба до дерби сохраняли шансы на чемпионскую гонку. Пусть и до "Краснодара", который победил на выезде махачкалинское "Динамо" (3:2) и набрал 58 очков, дотянуться будет архитяжело.

В то же время преследователь "быков" – "Зенит" из Санкт-Петербурга, в 26-м туре сыграл вничью с московским "Динамо" 1:1 и набрал 54 балла, дав шанс приблизиться к себе преследователям. Таким образом, и с точки зрения накала дерби, и с точки зрения таблицы у команд Деяна Станковича и Марко Николича не было вариантов, кроме как побеждать.

При этом в составе красно-синих большая ответственность легла на Джамалутдина Абдулкадырова: для 20-летнего защитника "дерби всея Руси" – дебют за ЦСКА. В отсутствии по травме Игоря Дивеева он вышел в паре с Виллианом Рошей в центре обороны. Надо сказать, выглядел Абдулкадыров надежно: не ошибался у своих ворот, что порой свойственно молодым, и снял практически весь верх. Однако ему было суждено стать героем одного из самых спорных эпизодов в матче, но об этом позже.

До перерыва события на поле напоминали первый круг, когда "Спартак" в 14-м туре выиграл 2:0. И тогда, и здесь команды не создавали у ворот друг друга практически ничего, пока один из соперников в конце тайма не использовал свой по сути единственный шанс. В прошлом дерби это был Тео Бонгонда на 45-й минуте, в этом – Сауль Гуарирапа на 44-й. ЦСКА получил право на первый в матче угловой: подача Миралема Пьянича, неудачный вынос Кристофера Мартинса на ногу венесуэльскому форварду, и тот влет ткнул мяч в сетку, – 1:0.



Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Если первый тайм прошел более-менее спокойно, в самом начале второго произошел первый взрыв: в штрафной Игоря Акинфеева случился стык между Иваном Обляковым и Маркиньосом, после чего главный арбитр Кирилл Левников пошел смотреть VAR. Судья в итоге не увидел ничего криминального, но этот эпизод пробудил вулкан: провокации, стычки, пошли острые моменты в обе стороны. Нервные клетки фанатов сжигались с бешеной скоростью.

А в конце начало твориться безумие. Левников внезапно второй раз побежал к монитору: в борьбе Абдулкадырова с форвардом "Спартака" Ливайей Гарсией за верховой мяч в штрафной Джамалутдин сыграл рукой. Показалось, нападающий подбил кисть защитнику, поспособствовав ее встрече с мячом, но судья и VAR-бригада были неумолимы, – пенальти. Эсекьель Барко развел мяч и Акинфеева по разным углам – 1:1 на 87-й минуте.

Но как отреагировал ЦСКА! На 89-й минуте сыграли сразу три замены Николича: Тамерлан Мусаев выцарапал мяч на правом фланге у Романа Зобнина и отпасовал на Рифата Жемалетдинова, тот отдал передачу в центр штрафной Кристиану Бистровичу, и хорват положил в касание в дальний угол – 2:1.

Ну и куда же в дерби без удаления: защитник "Спартака" Срджан Бабич в добавленное время решил исполнить трюк Диего Марадоны, пробив рукой после подачи углового. Для серба это была вторая желтая, трансформировавшаяся в красную.

ЦСКА победил 2:1, набрал 51 очко и обошел в таблице "Спартак", вскочив галопом на третье место. При этом красно-синие в чемпионате еще ни разу не проиграли в 2025 году и лишь дважды сыграли вничью. Теперь ЦСКА отстает от лидирующего "Краснодара" на семь очков и на три от "Зенита", сохраняя шансы вмешаться в чемпионскую гонку.



Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Главный тренер "армейцев" Марко Николич в разговоре с журналистами назвал этот матч одним из самых жарких в сезоне.





Марко Николич главный тренер ЦСКА Было много навесов, мы все это решали. Молодцы. Мы все отработали как армия. Каждый решал свою задачу.

А вот главному тренеру "Спартака" Деяну Станковичу на пресс-конференции пришлось отвечать на вопрос о дисциплине в команде, с учетом быстро пропущенного мяча сразу после реализованного пенальти и странной красной карточки Бабича. Да и в других матчах у "Спартака" возникали проблемы с концентрацией.

"Мы забили гол, но затем была одна ошибка, вторая. Это не говорит о дисциплине. Мы проиграли дерби, поэтому ждал такие вопросы. Я беру всю вину на себя, я виноват во всем. Ребята молодцы, мне не в чем их упрекнуть, они отдали себя полностью", – сказал Станкович.





Деян Станкович главный тренер ФК "Спартак" Могли ли мы сыграть лучше? Да. Могло бы быть хуже? Наверное, да. Но я не могу принять то, что не контролирую команду, – это не так.

Испытания "Спартака" на этом не заканчиваются: уже 29 апреля красно-белых ждет полуфинал Пути регионов Кубка России дома против столичного "Динамо". Успеет ли команда Станковича восстановиться после такого матча с "армейцами" – интрига. У красно-синих тоже впереди Кубок – финал Пути РПЛ на выезде против "Зенита" 30 апреля.

В чемпионате же следующий соперник ЦСКА – "Ахмат", с которым команда Николича поборется в Грозном 4 мая. "Спартак" в тот же день поедет в Воронеж в гости к "Факелу".

