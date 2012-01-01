Николич – об игре с "Динамо": первый тайм был вообще никакой, полный провал

16 апреля московское "Динамо" на домашнем поле сыграло нулевую ничью со столичным ЦСКА во втором полуфинале Пути РПЛ Кубка России по футболу. За счет победы в первой встрече дальше по верхней сетке турнира идут красно-синие, а вот бело-голубые продолжат борьбу за трофей в Пути регионов. Почему "армейцы" должны сказать большое спасибо Игорю Акинфееву, расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

"Динамо" (Москва) – ЦСКА (Москва) – 0:0

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

"Динамо": Лунев, Даса, Бальбуэна, Касерес, Чавес (Лаксальт, 88), Глебов, Фомин (Окишор, 88), Кутицкий, Гладышев, Бителло (Нгамале, 78), Карраскаль.

ЦСКА: Акинфеев, Гайич, Мойзес, Виллиан Роша, Дивеев, Пьянич (Бистрович, 46), Обляков, Файзуллаев (Жемалетдинов, 46), Кисляк, Койта (Глебов, 62), Гуарирапа (Мусаев, 75).

Предупреждения: Фомин, 58; Койта, 60; Гладышев, 83; Виллиан Роша, 90+; Мойзес, 90+.

ЦСКА – объективно, лучшая команда российской футбольной весны. Красно-синие под руководством Марко Николича после перехода на его излюбленный ромб в центре поля сыграли вничью лишь первый официальный матч 2025 года с "Зенитом" (0:0), после чего одержали шесть побед в шести играх во всех турнирах. В том числе, над московским "Динамо" в первом полуфинале Пути РПЛ Кубка России (2:1) и 23-туре чемпионата (3:1).

А вот бело-голубые во главе с Марцелом Личкой весной не радуют: всего две победы в чемпионате, после чего команда фактически вышла из круга претендентов на лидерство в РПЛ. Да еще и поражение в первом кубковом полуфинале не добавило положительных эмоций. На этом фоне тут же пошли слухи – под Личкой шатается кресло.

Однако если судить по первому тайму, футболисты явно не хотят ухода чешского тренера: "Динамо" выглядело гораздо мощнее и временами буквально вминало оппонента в свою половину поля. В такой игре главным героем стал Игорь Акинфеев, который в Кубке в последние годы выходит по большим праздникам: потащил сразу несколько дальних ударов и вынес из ближнего угла выстрел головой Даниила Фомина, который в штрафной замыкал подачу Луиса Чавеса. Сам же мексиканец в начале встречи тоже побеспокоил Акинфеева, пробив в штангу выстрелом из-за штрафной. И если бы не каркас и гений армейского голкипера, ЦСКА мог очень серьезно осложнить себе жизнь.



Фото: ТАСС/Александр Щербак

"Армейцы" же до перерыва выбирались к владениям Андрея Лунева, скорее, вопреки. Защитники хозяев просто съели форвардов красно-синих Сауля Гуарирапу и Секу Койта, да и доставка мяча в их сторону хромала на обе ноги. Как итог – 0 ударов за 45 минут, и не в створ, а вообще.

Во втором тайме ЦСКА заиграл в атаке поактивнее и наконец начал бить в сторону створа, однако по-настоящему огненных моментов так и не создал. При этом "Динамо" не сумело поддержать заданный собственноножно темп: большинство подач в штрафную вышли неточными, да и игра низом не принесла особо ценных плодов. После перерыва в исполнении бело-голубых запомнился разве что очередной дальний выстрел Хорхе Карраскаля, который вновь в блистательном прыжке парировал Акинфеев.

На том и порешали: 0:0 и в финал Пути РПЛ за счет результата в первой игре идет ЦСКА. "Динамо" же по регламенту турнира не вылетело из Кубка, а опустилось в Путь регионов. После игры Марко Николич на пресс-конференции хоть и поздравил команду с выходом в следующий раунд, все равно жестко прошелся по игрокам за показанное до перерыва.





Марко Николич главный тренер ПФК ЦСКА Первый тайм был вообще никакой, это не наш футбол. Можно сказать, полный провал. Но мы это пережили и уже во втором забрали владение мячом, успокоили игру и контролировали ее ритм. Многое не получалось в атаке, но это уже был наш футбол, который мы хотим показывать.

Марцел Личка в свою очередь заявил, что у команды было большое желание выйти в финал Пути РПЛ. И хоть результат не достигнут, для ЦСКА "Динамо" было сложным соперником, подчеркнул наставник бело-голубых.

"Нам нужно ставить точку в атаке, реализация в таких играх очень важна. Даже полушанс надо стараться использовать. Мы сами хотим показывать соперникам, что можем быть лучше", – отметил Личка.





Марцел Личка главный тренер московского "Динамо" Помните, как играли Жан-Пьер Папен и Филиппо Индзаги? Они били в касание в штрафной, и можно было сразу руки вверх поднимать, потому что бум, и все. Этого нам не хватает, честно скажу.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Теперь в Пути регионов болельщиков ждет новое столичное дерби: "Динамо" за выход в следующий раунд Кубка побьется со "Спартаком", который накануне разгромил дома екатеринбургский "Урал" (3:0). В другом матче этой сетки турнира другой московский клуб – "Локомотив" – сыграет с "Ростовом". Эти матчи состоятся в конце апреля – начале мая. Победители пар сойдутся в финале Пути регионов, который намечен на середину мая.

А вот в финале Пути РПЛ ЦСКА сыграет с "Зенитом" из Санкт-Петербурга: сине-бело-голубые в полуфинале отправили в нижнюю сетку турнира "Ростов" (2:0). В отличие от Пути регионов, здесь все решится в серии из двух матчей: первый пройдет в конце апреля – начале мая, второй – в середине следующего месяца.

