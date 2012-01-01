Хет-трик Глушенкова помог сборной России одержать победу над Замбией

25 марта сборная России по футболу на столичном стадионе "Динамо" переиграла команду Замбии со счетом 5:0. Хет-триком отметился полузащитник "Зенита" Максим Глушенков, который на неделе оказался в центре скандала. Обо всем по порядку расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.



Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Сборная Замбии – соперник намного серьезнее Гренады, с которой Россия билась неделю назад и победила 5:0. "Медные пули", как называют эту команду, занимают 87-е место в рейтинге ФИФА, а в их составе есть игроки, представляющие клубы сильных европейских чемпионатов. Правда, в Москву они приехали не в сильнейшем составе: в первую очередь, речь идет о форварде английского "Лестера" Патсоне Даке, который в свое время делал покер в ворота "Спартака" в Лиге Европы.

Любопытна и фигура главного тренера: 69-летний израильтянин Авраам Грант в 2008 году выводил лондонский "Челси" в московский финал Лиги чемпионов, однако тогда триумф в "Лужниках" праздновал "Манчестер Юнайтед". С Замбией он работает с 2022 года, но значимых успехов все же пока не достиг. До триумфа сборной образца 2012-го, которая выиграла Кубок Африки, ему еще пахать и пахать.

Сборная России же под руководством Валерия Карпина продолжает гонять товарищеские матчи в период отстранения от официальных турниров. Против Замбии наставник национальной команды выпустил практически новый состав по сравнению с Гренадой, оставив лишь Максима Глушенкова из санкт-петербургского "Зенита".

Он-то и открыл счет на 8-й минуте. В одной из первых же атак капитан сборной на матч с Замбией Антон Миранчук разрезал оборону гостей передачей на левый фланг, крайний защитник Данил Круговой прострелил в центр штрафной, и Глушенков в касание зарядил под перекладину – 1:0. После этого россияне соорудили еще горсть моментов, но вратарь Тоастер Нсабата держался молодцом.



Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Однако на 44-й минуте сборная Карпина не оставила ему ни единого шанса. Снова левый фланг, опять с мячом Круговой, который сделал длинную передачу на дальнюю штангу. Снаряд задел голову защитника Кабасы Чонго и от нее приземлился четко на ногу Илье Вахании. Защитник "Ростова" был неумолим, вколотив мяч в сетку в одно касание – 2:0. Голы за сборную, кстати, у него и Глушенкова – дебютные.

Замбийцы же в первом тайме запомнились неплохим контролем мяча на первых минутах и добротной атакой в концовке 45-минутки с качественной передачей низом в штрафную, но удара по воротам Александра Максименко так и не последовало.

А вот во второй половине чем больше получалось у сборной России, тем быстрее разваливалась команда Замбии. Пошатнул уверенность гостей дубль Глушенкова: на 53-й минуте Илья Вахания прострелил в штрафную низом, а Максим без опеки успел развернуться и пробить с левой в ближний угол. А на 58-й он же оформил хет-трик. Замбийцы потеряли мяч, а голкипер – ворота. Быстрая атака сборной России, Андрей Мостовой нашел передачей Глушенкова, и Максим пробил по центру фактически по пустому створу – 4:0.

Интересно, что Глушенков оформил три мяча на фоне скандала с его участием. Максим дал резонансное интервью "Матч ТВ", в котором заявил, что выйдя на поле в составе сборной "впервые получил кайф от футбола после зимнего перерыва". Тут же повалили инсайды о напряженной обстановке в раздевалке "Зенита" и конфликте с главным тренером сине-бело-голубых Сергеем Семаком, которые в клубе тут же опровергли. Максим же после хет-трика приложил палец к губам в стиле Андрея Аршавина, будто бы пресекая все разговоры. Свою очередную порцию кайфа от футбола и повышенное внимание он явно получил.



Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Что до игры, во втором тайме нашлось место еще и для пятого мяча. На 73-й минуте Замбия судорожно отбивалась после розыгрыша углового сборной России, вышедший на замену Алексей Батраков с подбора убрал на паузе оппонента и ткнул мяч с линии вратарской – 5:0.

Все позитивные серии сборной России по итогам мартовских игр пролонгировались. Победа над Замбией стала восьмой подряд, а общий счет этих встреч – 44:0. В последний раз голкиперы пропускали аж в октябре 2023 года. Валерий Карпин же не проигрывает уже 15 игр подряд, чем приближает себя к рекорду Олега Романцева времен первого пришествия в сборную (17 матчей).

После игры главный тренер сборной России Валерий Карпин на пресс-конференции похвалил своих игроков и заявил, что все эти красивые цифры для него по большому счету не важны.





Валерий Карпин главный тренер сборной России по футболу Для меня серия сборной – вообще не показатель. Это красиво звучит, если не вдаваться в подробности и не смотреть, против кого мы играли. Эти рекорды, серии – больше для журналистов и болельщиков. Меня не это радует, а отношение ребят к тренировочному процессу, игре, выполнению установки. Это радует в тысячу раз больше, чем какие-то там показатели.

В следующий раз наши парни соберутся вместе уже после завершения Мир Российской Премьер-лиги и финала Кубка. На 6 июня у команды Карпина запланирован матч с Нигерией на родных полях, а 10-го – на выезде против Белоруссии.

