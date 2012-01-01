Александр Кокорин раскритиковал РПЛ и не хочет возвращаться в Россию

Бывший футболист "Зенита" и "Спартака" Александр Кокорин резко высказался об уровне Российской Премьер-лиги (РПЛ). Нападающий, который теперь играет на Кипре, назвал отечественный чемпионат "говном". Также форвард резко высказался о "Спартаке" и признался в нежелании возвращаться в Россию. Как футбольный мир и болельщики отреагировали на откровения Кокорина, расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

"Залутал бабок за полгода, ушел"

Фото: vk.com/Smol talk

Нападающий кипрского "Ариса" Александр Кокорин дал резонансное интервью в подкасте у форварда "Краснодара" Федора Смолова, опубликованном 28 января. К примеру, рассуждая об уровне РПЛ, где он выступал с 2008 по 2020 годы, футболист не стал ограничивать себя в выражениях.



(c футболистом Павлом Мамаевым. – Прим. ред.) вышли из тюрьмы в 2019-м, уже был говном, честно. Он тогда уже начал просаживаться. <…> Когда очень хорошие иностранцы начали уезжать, кем мы их заменили?

Александр Кокорин нападающий кипрского "Ариса" Чемпионат, когда мывышли из тюрьмы в 2019-м, уже был говном, честно. Он тогда уже начал просаживаться. <…> Когда очень хорошие иностранцы начали уезжать, кем мы их заменили?

Кроме того, Кокорин откровенно рассказал про московский "Спартак", где выступал с 2020 по 2021 годы. За это время нападающий успел провести 10 игр, забить два мяча и отдать две голевые передачи.

"Как мне этот этап карьеры? Вообще с позитивом, топ. Залутал бабок больше всего за полгода, ушел", – заявил футболист.

При этом Кокорин охарактеризовал "Спартак" как "клуб для интриг".

"Клуб, который живет сплетнями и кайфует от этого. И они этим живут. Я, когда там находился, был в шоке. Они живут тем, чтобы проснуться, кто-то что-то накосячит, тут быстрее кто-то это спалит и несет руководству", – отметил Кокорин.



Фото: vk.com/Smol talk

Также он поведал детали своего несостоявшегося возвращения в "Зенит", за который выступал до срока за драку в центре Москвы в октябре 2018-го, и игру за "Сочи" после освобождения.

"После тюрьмы <...> "дядя" (о ком конкретно речь, Кокорин, не уточнил. – Прим. ред.) сказал, что "я тебя за руку приведу обратно в "Зенит". Я понимал, что пахнет жареным и меня выгоняют оттуда, но мне обещали, что я вернусь. Знаешь, надо "Сочи" помочь, туда-сюда, потом тебя вернут: в это я еще верил. <…> А когда мы чудом спасли "Сочи", как все и хотели, и пришло время возвращаться в "Зенит", мне сказали: "Нет", – утверждает бывший форвард сборной России.



Александр Кокорин нападающий кипрского "Ариса" Я просто назло со "Спартаком" подписал. Назло "Зениту" и потому что понимал, что это единственный клуб в тот год, что мог составить им конкуренцию.

После "Спартака" у Кокорина был неудачный по результатам вояж в итальянскую "Фиорентину", а последние два сезона 33-летний футболист выступает на Кипре. На вопрос Федора Смолова, скучает ли Александр по России, тот ответил: "Что мне там делать?"

"Если есть море, лучше на море остаться", – считает Кокорин.

В РПЛ, по его словам, футболиста уже тоже не пригласят.

"Просто команд не осталось, кто может меня позвать. Уже все, возраст", – порассуждал о своей карьере Кокорин.

"Самый переоцененный футболист России"

Фото: vk.com/Smol talk

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в беседе со "Спорт-Экспрессом" назвал скандальные высказывания Кокорина об РПЛ "глупостью".

"Эти слова говорит человек, который оказался у нас не востребован и сейчас играет в чемпионате Кипра", – подчеркнул он.





Валерий Газзаев бывший главный тренер ЦСКА Видимо, Александр считает, что он первый парень на деревне. На самом деле, наш чемпионат очень интересный и сильный, у нас есть минимум шесть команд, которые борются за золото, в нашем чемпионате появляется много молодых и талантливых игроков. Так что его слова – это полная глупость.

Негативно в адрес Кокорина высказался и бывший форвард "Динамо" и сборной России Дмитрий Булыкин. По его мнению, высказывания нападающего "Ариса", – некорректные.

"Не от большого ума оскорбил российский футбол. Если Кокорин назвал "говном" РПЛ, то как оценивает чемпионат Кипра, где сейчас играет? Российский чемпионат котировался намного выше до того момента, как команды из России отстранили от международных соревнований", – отметил Булыкин в разговоре с "РБ Спорт".

Экс-полузащитник "Спартака" и сборной России Александр Мостовой заявил изданию, что уровень РПЛ хоть действительно и упал, "но оскорблять его нельзя". А бывший полузащитник "Спартака" и "Зенита" Владимир Быстров в беседе с журналистами назвал Кокорина "самым переоцененным футболистом России".

В то же время гендиректор выступающего в РПЛ махачкалинского "Динамо" и бывший гендир "Спартака" Шамиль Газизов в разговоре со "Спорт-Экспрессом" предположил, что резкие заявления футболист сделал ради хайпа.





Шамиль Газизов гендиректор махачкалинского "Динамо" Не хочу быть оппонентом Саши. Думаю, он сказал это для того, чтобы было больше резонанса. Не брал бы его слова в расчет. Надо знать Сашу. Он никогда не был простым парнем. Думаю, он хотел похайповать.

В беседе со Sport24 Газизов добавил, что Кокорин не переходил в "Спартак" ради денег.

"Он шел в "Спартак" играть и бороться за чемпионство. Он и говорит, что в тот год боролись с "Зенитом". Покупка Кокорина и была предвестником этого, показателем силы. "Спартак" взял одного из лучших игроков у конкурента", – подчеркнул менеджер.



Фото: ТАСС/Станислав Красильников

В Сети в свою очередь многие согласны, что чемпионат России в последние годы действительно немного сдал позиции. Однако в этом контексте комментаторы иронизируют, почему в "слабой" лиге Кокорин не забивал по 30 мячей за сезон.

"Кокорин прав, но если он сам приедет в РПЛ, чемпионат будет деградировать еще больше", – написал один из болельщиков.

"Это не откровение, а злоба, что он стал тут никому не нужен", – предположил другой любитель футбола.

"Вот Головин выступает в Европе, но никогда не говорил плохо про РПЛ, и играет за сборную России. А ты "Зениту" назло сделал, в "Спартаке" прикрывался травмами и сейчас хвастаешься, но ты никому не нужен здесь", – обратился к Кокорину еще один комментатор.

Также многие пользователи сожалеют, что, по их мнению, нападающий растратил свой талант на околофутбольные вещи. При другом отношении он бы мог встать в один ряд с большими российскими игроками, отметили некоторые болельщики.