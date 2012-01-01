Суперкомпьютер назвал "Краснодар" и "Зенит" главными претендентами на победу в РПЛ

Российская Премьер-лига после 18-го тура ушла на длинную зимнюю паузу: чемпионат страны по футболу возобновится только в марте 2025 года. Кто стал главным хедлайнером первой части сезона, а кто зажег вне поля, расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

"Краснодар" сбросил "Зенит" с вершины

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Когда петербуржцы и южане в июле открывали новый футбольный сезона матчем за Суперкубок, казалось, что сине-бело-голубым можно заранее отдавать очередное чемпионство: уж больно уверенными и безальтернативными выглядели 4:2 в пользу сине-бело-голубых.

Однако по ходу первой части чемпионата команда Сергея Семака начала терять незапланированные очки. Особенно скверным выдался финальный отрезок, когда "Зенит" в 17-м и 18-м турах дома проиграл сразу двум командам из Самарской области – "Крыльям Советов" (2:3) и "Акрону" (1:2). Подобные осечки привели к тому, что петербуржцы второй сезон РПЛ подряд не стали "зимними чемпионами".

При этом промежуточный титул и в прошлом, и в этом году забрал как раз "Краснодар". Однако если в предыдущем сезоне "быки" под руководством Владимира Ивича шли к своей цели за счет прагматичного футбола, то вот сменивший его Мурад Мусаев ставит команде яркий атакующий стиль. И хоть в концовке первой части сезона южане притормозили, 18-матчевая серия черно-зеленых в РПЛ, которая тянулась еще с предыдущего розыгрыша трофея, позволила именно "Краснодару" уйти на паузу лидером.

Правда, не единоличным: у команд Семака и Мусаева после 18 туров по 39 очков. При этом "Краснодар" обошел "Зенит" в таблице по дополнительным показателям. Суперкомпьютер Opta определил именно эти клубы главными претендентами на чемпионство в РПЛ. Однако весной все может измениться: в конце концов, клуб с берегов Невы и в прошлом сезоне дарил шансы конкурентам на первую строчку, однако подарками никто толком не воспользовался. Как итог – пусть и трудовое, но все же шестое подряд чемпионство "Зенита".

Такие разные москвичи

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Среди столичных топов, пожалуй, наиболее ярким преображением запомнился "Спартак". Пришедший на тренерский мостик летом Деян Станкович начал свой путь с бесконечных экспериментов с переменным успехом, которые завершились только ближе к концу первой части сезона. Наставник красно-белых нащупал идеальные сочетания, и начиная с конца октября москвичи выдали шестиматчевую победную серию с общим счетом 19:2. Взлет на третье место с 37 очками перед паузой был неминуем, а суперкомпьютер Opta повысил шансы "Спартака" на чемпионство в разы.

Один из главных винтиков этой машины – связка Эсекьеля Барко и Манфреда Угальде. По данным портала Sofascore, эти двое набрали 31 результативное действие, уступая только паре Роберт Левандовский – Рафинья из "Барселоны" (35 голов и передач). Угальде же, который еще недавно был объектом насмешек из-за низкой результативности, при Станковиче наколотил целых 15 мячей, стал лучшим бомбардиром чемпионата на данный момент и сразу привлек внимание клубов из топ-5 чемпионатов.

Вслед за "Спартаком" в таблице расположились "Динамо" и "Локомотив" – у столичных грандов по 35 баллов. Однако, если бело-голубые еще в прошлом сезоне боролись за чемпионство до последнего, в красно-зеленых после массового летнего оттока игроков мало кто верил. Но бразды голевого лидерства вдруг взял 19-летний Алексей Батраков (10 голов и 6 голевых передач), да и партнеры были под стать. Если бы не спад формы осенью, команда Михаила Галактионова была бы гораздо ближе к лидирующей группе.

Дальше всех от первого места из столичной четверки ЦСКА. "Армейцы" под руководством пришедшего летом Марко Николича набрали 31 очко, что в целом не так плохо, но вот игра красно-синих во многих матчах совсем не радовала глаз.

Сербский специалист уже анонсировал перевод ЦСКА на новую схему на зимних сборах, плюс лучше интегрироваться в процесс должен звездный новичок Миралем Пьянич, роль которого, по идее, должна возрасти. Однако перестройке может помешать трансферный бан, наложенный ФИФА из-за невыплаты нидерландскому "Херенвену" денег за давний трансфер Чидера Эджуке. То, что перевести сумму мешают санкции, никого из европейских боссов не интересует.

Если проблему вдруг не удастся решить, без новичков и с потенциальными потерями лидеров (по данным СМИ, большой интерес есть к Аббосу Файзуллаеву и Виллиану Роше) весной "армейцам" может быть очень непросто.

Подрезанные "Крылья", грызня в подвале

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Из тех, кто расположился ниже первой шестерки, внимание всей страны осенью привлекли "Крылья Советов". Правда, не тем, что происходит на поле: губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев объявил войну коррупции в судействе и недобросовестным агентам, после чего информационный фон вокруг клуба стал максимально раскаленным.

Еще больше разгорелось по итогам 18-го тура, когда глава региона как представитель учредителя клуба (он по большей части финансируется из местного бюджета) через телеграм-канал "Крыльев" решил поздравить "Акрон", победивший "Зенит". После этого в комментариях посыпался шквал негатива – в том числе от самих игроков "крылышек". А футболисты позднее даже записали "кружки" примерно такого содержания: "Это телеграм-канал "Крыльев", поэтому поздравления других клубов неуместны".

Если добавить сюда бесконечные слухи об уходе главного тренера самарцев Игоря Осинькина и скандал с записью видео с участием его и игроков в поддержку запущенного губернатором хэштега #чистыйспорт (по данным телеграм-канала "Мутко против", их якобы заставили участвовать в этом через силу), вообще удивительно, что "Крылья" закончили первую часть сезона вне зоны вылета на 10-м месте с 18 очками.

В "стыках" же, где судьба места в РПЛ будет решаться весной через матчи с 3-й и 4-й командами Первой лиги, пока находятся "Химки" и воронежский "Факел". Но их отставание от тех же "Крыльев" мизерное – два и четыре очка соответственно.

А вот в зоне прямого вылета на 15-м и 16-м местах пока находятся грозненский "Ахмат" и "Оренбург". И если у флагмана чеченского футбола не столь большое отставание от тех же "стыков" (13 очков против 14 у "Факела"), то уральцы с 8 баллами пока выглядят главным аутсайдером почти без шансов выбраться со дна. От главного тренера "Оренбурга" Владимира Слишковича, который пришел по ходу сезона, весной потребуется выдать чудо на заказ. Если, конечно, руководство клуба не пойдет на очередную ротацию: все же при боснийском специалисте у команды шесть поражений и одна ничья.