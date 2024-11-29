Самарский губернатор подаст заявление в полицию по работе футбольных агентов

Фото: телеграм-канал "Вячеслав Федорищев"

В понедельник, 2 ноября, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подаст заявление в полицию по поводу работы футбольных агентских групп. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.

Он также планирует прокомментировать работу футбольных агентов на оперативном совещании в правительстве области. Федорищев подчеркнул, что футбольные клубы отказались вступать в движение "Чистый спорт", созданное губернатором в рамках противодействия коррупции в судейском корпусе.

"Докладываю, что в движение вступить просто так нельзя. Будет очень хороший квалифицированный отбор тех клубов, команд, которые будут работать в рамках движения. В первую очередь, конечно же, по экономической чистоте и прозрачности, поэтому мы здесь пока что еще команды не приглашаем", – уточнил он.

Кроме того, на движение отреагировала Российская премьер-лига (РПЛ), назвав инициативу Федорищева обвинением в свой адрес.

Ранее губернатор Самарской области заявил, что на счету местного футбольного клуба "Крылья Советов" числится долг в размере 36 миллионов рублей и эти средства предназначались "преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе российского футбола".

Федорищев призвал глав других регионов перестать спонсировать этот сектор, чтобы не потакать системе. При этом он оценил общий масштаб коррупционной схемы в 500 миллионов рублей.

В свою очередь, Российский футбольный союз отмечал, что поддерживает связь с представителями Самарской области по вопросу о коррупционных действиях в матчах "Крыльев Советов". При этом РФС готов оказать следствию всю необходимую помощь. Президент лиги Александр Алаев отметил, что РПЛ проведет расследование по фактам коррупции в судействе.

Главный тренер самарской команды Игорь Осинькин заявил, что для футбольных клубов наступил момент, когда можно и нужно договориться о честных правилах игры.