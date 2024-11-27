Тренер "Крыльев Советов" заявил, что настало время для борьбы с коррупцией в футболе

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Для футбольных клубов наступил момент, когда можно и нужно договориться о честных правилах игры, заявил главный тренер самарской команды "Крылья Советов" Игорь Осинькин.

По его словам, решение сделать такое заявление стало следствием последних игр клуба.

"Но в целом я могу говорить только о какой-то спортивной составляющей, и мне как тренеру хотелось бы, чтобы спорт в этом направлении был бы максимально чистый", – цитирует Оськина пресс-служба клуба.

Российская премьер-лига проведет расследование по фактам коррупции в судействе "Крыльев Советов", подчеркнул президент лиги Александр Алаев. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее губернатор региона Вячеслав Федорищев заявил, что на счету футбольного клуба есть долг в размере 36 миллионов рублей и эти средства предназначались "преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе российского футбола".

Федорищев призвал глав других регионов перестать спонсировать этот сектор, чтобы не потакать системе. При этом он оценил общий масштаб коррупционной схемы в 500 миллионов рублей.

В свою очередь, Российский футбольный союз отмечал, что поддерживает связь с представителями Самарской области по вопросу о коррупционных действиях в матчах "Крыльев Советов". При этом РФС готов оказать следствию всю необходимую помощь.