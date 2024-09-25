Суд арестовал замминистра спорта Ростовской области, подозреваемую в получении взятки

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Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал замминистра по физической культуре и спорту Ростовской области Светлану Гадарову, подозреваемую в получении взятки, сообщает РИА Новости.

Ей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 19 ноября.

По данным суда, в конце прошлого года Гадарова в своем служебном кабинете получила взятку в размере не менее 80 тысяч рублей. По версии следствия, деньги ей передал супруг директора одной из компаний за общее покровительство и попустительство по службе.

В частности, она получила деньги за создание условий для признания его победителем по результатам закупки, последующего заключения контрактов на оказание услуг и подписание документов о приемке оказанных услуг.

Ранее бывшая замначальника инспекции ФНС Елена Ишханова была осуждена на 8,5 года за взятки. Суд признал ее виновной по статье "Получение должностным лицом взятки в виде денег за незаконное бездействие, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере". Обвиняемой отсрочили реальное отбывание наказания до достижения ее ребенком 14-летнего возраста.

Уголовное дело против Ишхановой было возбуждено в апреле прошлого года. Следствию удалось установить, что она с сентября 2016 года по октябрь 2018 года, являясь начальником отдела регистрации и учета налогоплательщиков ИФНС № 28, получала деньги за то, что бездействовала в пользу взяткодателя. Она получила сумму более 1,8 миллиона рублей.