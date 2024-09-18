РИА Новости: арестован пентхаус жены главы завода по созданию вакцин от COVID-19

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Замоскворецкий суд Москвы арестовал пентхаус супруги главы предприятия по производству вакцин от COVID-19 Евгения Маковского, передает РИА Новости со ссылкой на документы.

Как отмечается в документах, арест наложен на две квартиры в ЖК бизнес-класса на западе столицы. Одна из квартир находится на последнем этаже здания и занимает площадь порядка 168 квадратных метров. При этом средняя стоимость аналогичной квартиры без отделки здесь идет от 80 миллионов рублей. Вторая арестованная квартира находится в этом же доме и оценивается в 40 миллионов рублей.

Маковский находится в СИЗО с декабря 2023 года. Как утверждают следователи, он пытался получить взятку в 20 миллионов рублей за продление договора на поставку вакцины от коронавируса.

Согласно статье Маковскому грозит от 8 до 15 лет лишения свободы или штраф до стократного размера взятки.

Между тем суд оставил в СИЗО предпринимателя Александра Фомина до 23 декабря по обвинению в даче взятки бывшему замминистра обороны России Тимуру Иванову. По версии следствия, Фомин освободил Иванова от оплаты услуг, связанных с ремонтом и реконструкцией зданий.

Сам Иванов был задержан в конце апреля этого года. По делу были также арестованы Сергей Бородин и Антон Филатов.