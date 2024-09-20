Бывшая сотрудница ФНС Ишханова получила 8,5 года колонии за взятки

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Бывшая замначальника инспекции ФНС Елена Ишханова была осуждена на 8,5 года за взятки. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Суд признал Ишханову виновной по части 6 статьи 290 УК РФ ("Получение должностным лицом взятки в виде денег за незаконное бездействие, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере") и назначил ей 8 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Уточняется, что обвиняемой отсрочили реальное отбывание наказания до достижения ее ребенком 14-летнего возраста.

Уголовное дело против Ишхановой было возбуждено в апреле прошлого года. Следствию удалось установить, что она с сентября 2016 года по октябрь 2018 года, являясь начальником отдела регистрации и учета налогоплательщиков ИФНС № 28, получала деньги за то, что бездействовала в пользу взяткодателя. Она получила взятку на сумму более 1,8 миллиона рублей.

В июле 2024 года Басманная межрайонная прокуратура направила в суд иск с требованием обратить в доход государства имущество Ишхановой на сумму более 123,5 миллиона рублей.