Прокуратура попросила суд обратить в доход РФ имущество экс-замначальника столичного ИФНС

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Басманная межрайонная прокуратура направила в суд иск с требованием обратить в доход государства имущество экс-замначальника ИФНС России № 15 по столице Елены Ишхановой на сумму более 123,5 миллиона рублей. Об этом заявило надзорное ведомство, передает ТАСС.

По данным ведомства, иск также предполагает обращение в доход государства недвижимого имущества ее родственников, в отношении которого отсутствуют доказательства его законного приобретения. В прокуратуре добавили, что исковое заявление с требованиями наложить арест на имущество направлено в Гагаринский районный суд столицы.

Ишханова в период с сентября 2016 года по октябрь 2018 года занимала должность начальника отдела регистрации и учета налогоплательщиков ИФНС № 28. За время работы она систематически получала от предпринимателя взятку. Всего Ишханова получила более 1,8 миллиона рублей. Взамен она не представляла в налоговую инспекцию сведения о фактическом отсутствии юрлиц, регистрирующихся в заявленном адресе, в интересах которого действовал предприниматель.

В апреле прошлого года на Ишханову было заведено уголовное дело. Экс-замначальника ИФНС России № 15 была задержана в ходе совместной работы сотрудников столичных управлений ФСБ и МВД.