В Москве по подозрению в получении взятки арестован экс-губернатор ЯНАО Воронов

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Бывший замгубернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Андрей Воронов арестован в Москве по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, передает телеграм-канал судов общей юрисдикции Москвы.

По данным инстанции, с Басманный районный суд поступило ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры наказания в виде ареста Воронова, который обвиняется в преступлении по части 6 статьи 290 УК РФ ("Взятка в особо крупном размере"). В результате столичный суд заключил под стражу экс-замгубернатора ЯНАО на срок 1 месяц 30 суток, до 1 сентября.

Следствие установило, что Воронов на должности вице-губернатора ЯНАО получил взятку от представителей организации в виде выполнения и оплаты дизайнерских услуг в принадлежащем его семье доме. Взятка была дана за общее покровительство организации и связанных с ним компаний при заключении и исполнении госконтрактов в ЯНАО.

Ранее начальника Главного управления связи ВС РФ генерала Вадима Шамарина арестовали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, с апреля 2016 по октябрь 2023 года генерал получил взятку от гендиректора завода "Телта" Алексея Высокова и главбуха организации Елены Гришиной за увеличение объема поставок по госконтрактам для нужд МО РФ и за покровительство. Всего он якобы получил от них 36 миллионов рублей. Свою вину в этом Шамарин не признал.

Также он попросил суд изменить ему меру пресечения с заключения под стражей на домашний арест, однако ему в этом отказали.

