Начальник ГУ связи ВС РФ Шамарин не признал вину во взятке

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Начальник главного управления связи и заместитель начальника Генштаба ВС РФ Вадим Шамарин не признает вину в получении взятки, которая составляет свыше 36 миллионов рублей. Об этом рассказал его адвокат Игорь Дюкин, чьи слова приводит РИА Новости.

По его словам, сейчас Шамарин дает показания по обстоятельствам дела. При этом адвокат обвиняемого уточнил, что уголовное дело о получении взятки завели на основе показаний четверых свидетелей, которые были ранее осуждены за мошенничество.

Шамарина арестовали по ходатайству следствия 23 мая. Его обвинили в получении взятки в особо крупном размере. По этой статье ему может грозить лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

По версии следствия, с апреля 2016 по октябрь 2023 года Шамарин получил взятку от гендиректора ОАО "Пермский телефонный завод "Телта" Алексея Высокова и главного бухгалтера организации Елены Гришиной за увеличение объема поставок по госконтрактам для нужд Минобороны России и за покровительство. В общей сложности он якобы получил от них 36 миллионов рублей.

Шамарин попросил суд изменить меру пресечения с пребывания в СИЗО на домашний арест, однако 13 июня его арест признали законным и отказали в изменении меры пресечения.

