23 мая, 19:14Политика
Суд арестовал начальника управления департамента МО РФ Вертелецкого
Фото: портал мэра и правительство Москвы/Максим Денисов
Суд заключил под стражу начальника управления департамента Минобороны РФ по обеспечению государственного оборонного заказа Владимира Вертелецкого, сообщает телеграм-канал СК РФ.
В ведомстве заявили, что Вертелецкому уже предъявили обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа. По версии следствия, в 2022 году он принял невыполненные работы по госконтракту в рамках опытно-конструкторских услуг.
"В результате противоправных действий обвиняемого государству причинен ущерб на сумму более 70 миллионов рублей", – добавили в СК.
Ранее стало известно, что суд арестовал начальника главного управления связи Вооруженных сил РФ генерал-лейтенанта Вадима Шамарина. По версии следствия, Шамарин получил взятку в размере 36 миллионов рублей. Свою вину он не признал. Позднее следствие наложило арест на недвижимость, активы и банковские счета подозреваемого.