Суд арестовал начальника управления департамента МО РФ Вертелецкого

Фото: портал мэра и правительство Москвы/Максим Денисов

Суд заключил под стражу начальника управления департамента Минобороны РФ по обеспечению государственного оборонного заказа Владимира Вертелецкого, сообщает телеграм-канал СК РФ.

В ведомстве заявили, что Вертелецкому уже предъявили обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа. По версии следствия, в 2022 году он принял невыполненные работы по госконтракту в рамках опытно-конструкторских услуг.

"В результате противоправных действий обвиняемого государству причинен ущерб на сумму более 70 миллионов рублей", – добавили в СК.

Ранее стало известно, что суд арестовал начальника главного управления связи Вооруженных сил РФ генерал-лейтенанта Вадима Шамарина. По версии следствия, Шамарин получил взятку в размере 36 миллионов рублей. Свою вину он не признал. Позднее следствие наложило арест на недвижимость, активы и банковские счета подозреваемого.

