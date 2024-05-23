Командующий 20-й армией ВС РФ Сухраб Ахмедов снят с должности

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Командующего 20-й армией ВС РФ генерал-лейтенанта Сухраба Ахмедова сняли с должности, в данный момент он выведен в распоряжение. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в своем телеграм-канале.

"Вот и реализация слов нового министра обороны России Андрея Белоусова о необходимости беречь наших бойцов", – написал Рогов.

Некоторое время Ахмедов занимал пост командира полка 36-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады в городе Борзя Забайкальского края. В 2009 году он стал командиром 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты и занимал руководящие должности, включая заместителя начальника береговых войск Тихоокеанского флота.

В течение 2023 года Сухраб Ахмедов получил повышение в воинском звании дважды. В феврале он был повышен до звания генерал-майора, а к декабрю достиг звания генерал-лейтенанта. Командующим 20-й армией Западного военного округа Ахмедов был назначен в декабре 2022 года.

Ранее сообщалось, что суд заключил под стражу начальника управления департамента Минобороны РФ по обеспечению государственного оборонного заказа Владимира Вертелецкого. По данным Следственного комитета, Вертелецкому предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа. Его действия причинили ущерб государству на сумму более 70 миллионов рублей.