Суд отказал начальнику ГУ связи ВС РФ Шамарину в переводе на домашний арест

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Второй Западный военный окружной суд признал законным арест начальника главного управления связи Вооруженных сил (ВС) РФ Вадима Шамарина. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее Шамарин попросил суд изменить меру пресечения с пребывания в СИЗО на домашний арест. В свою защиту он заявил, что не планирует скрываться от следствия и оказывать давление на свидетелей. Он также сообщил о готовности сотрудничать со следствием.

Несмотря на готовность Шамарина сотрудничать со следствием, военный прокурор и следователь выступили против смягчения меры пресечения.

Шамарина арестовали 23 мая. О его аресте ходатайствовали следователи. По статье о получении особо крупной взятки ему может грозить лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

По информации СК, с апреля 2016 по октябрь 2023 года Шамарин получил взятку от гендиректора ОАО "Пермский телефонный завод "Телта" Алексея Высокова и главного бухгалтера организации Елены Гришиной за увеличение объема поставок по госконтрактам для нужд Минобороны России и за покровительство.

Всего Шамарин получил 36 миллионов рублей. При этом вину в содеянном, по информации СМИ, он не признал.

